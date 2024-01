Affaire Belmadi : Derradji fait des révélations et tire sur les pseudo-journalistes Par Zakaria S 30 janvier 2024 à 19:14 Le commentateur algérien de beIN Sports, Hafid Derradji, revient sur l’affaire Belmadi, qui n’a pas encore résilié son contrat avec la FAF. Il tire sur certains pseudo-journalistes qui cherchent le buzz sur les réseaux sociaux. L’affaire Djamel Belmadi, qui a quitté l’Algérie vers son domicile au Qatar sans résilier son contrat avec la FAF, a fait couler beaucoup d’encre. Il ne se passe un jour sans que les médias algériens n’en parlent. Connu pour ses informations crédibles, Hafid Derradji révèle, selon une source fiable, ce qui s’est passé entre Belmadi et Walid Sadi depuis l’élimination des Verts de la CAN-2023. « J’ai tenté de contacter Belmadi, mais en vain. Du coup, un ami en commun a pris attache avec lui et a pu me servir par quelques informations […] Belmadi a bel et bien annoncé sa démission aux joueurs dans le vestiaire après le match face à la Mauritanie. Il a eu une discussion avec Walid Sadi et les deux hommes ont trouvé un accord pour une séparation à l’amiable. Le divorce devait être acté une fois l’équipe d’Algérie est de retour à Alger, mais Belmadi n’a pas apprécié la sortie de Sadi qui a annoncé son départ (Belmadi) avant même de regagner le pays. D’ailleurs, il n’a pas caché d’exprimer sa colère lors de l’entrevue qui a eu lieu au siège de la FAF. C’est la raison pour laquelle il a refusé de signer la résiliation de son contrat ». Révèle-t-il. « En revanche, les assistants de Belmadi ont signé la résiliation de leur contrat. Ils pensaient que le sélectionneur national est partant après avoir annoncé sa démission […] Lorsque Belmadi s’apprêtait à quitter l’Algérie face au Qatar, il a reçu un appel de Sadi, mais une nouvelle entrevue entre les deux hommes n’a pas eu lieu. Selon ma source, Belmadi n’a pas réclamé une indemnité totale pour résilier son contrat. Il n’a pas fixé un ultimatum à la FAF, mais attend un limogeage de l’instance fédérale ». A-t-il ajouté. Derradji tire sur les pseudo-journalistes En parlant de l’affaire Belmadi, le commentateur algérien de beIN Sports a tiré certains pseudo-journalistes qui ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux juste pour faire le buzz. « Ce qui me déçoit, c’est l’apparition de certains pseudo-journalistes sur les réseaux sociaux qui s’en sont pris à Belmadi et au président de la FAF. Arriver à ce point-là, il est temps de dire stop, par respect à l’éthique de la profession ». Dira-t-il. Et d’ajouter : « Belmadi va partir, même son successeur viendra le jour où il va partir. Mais quand l’équipe d’Algérie divise les Algériens, là, il faut tirer la sonnette d’alarme ».