Grand favori de la compétition, le Maroc s'est incliné ce mardi soir face à l'Afrique du Sud (0-2) en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Achraf Hakimi a raté un penalty à la 85e minute.il y a 11 heures Maroc-Afrique du Sud (0-2) : énorme désillusion pour les ... Maroc - Afrique du Sud : les Bafana Bafana éliminent les Lions de l'Atlas dans une fin de match à rebondissements Solides lors de la phase de groupes de la CAN, les Marocains veulent confirmer leur montée en puissance dans la compétition contre l'Afrique du Sud, mardi à 21 heures, en huitièmes de finale. 23:19 L'ESSENTIEL Partage Le résumé de ce Maroc-Afrique du Sud De jour en jour, les surprises se multiplient dans cette Coupe d'Afrique des nations 2024. Après le miracle ivoirien, c'est l'Afrique du Sud qui a créé un exploit en éliminant le Maroc en huitièmes de finale, mardi 30 janvier, grâce à sa victoire au stade Laurent-Pokou de San Pédro (2-0). Pour les Marocains, qui avaient vu le tableau de cette CAN se dégager avec les éliminations de plusieurs favoris, c'est une immense désillusion, d'autant qu'ils ont dominé cette rencontre. Deux actions resteront certainement pour longtemps en travers de la gorge des Lions de l'Atlas. D'abord, ce but de Noussair Mazraoui, refusé pour une position de hors-jeu contestable à la demi-heure de jeu (32ᵉ). L'arbitre de la rencontre, Ismail Mahmood, avait déjà sifflé et n'a pas pu avoir recours au VAR. Il s'est en revanche servi de l'arbitrage vidéo en fin de match, pour offrir un penalty inespéré aux Marocains après une main dans la surface de Mothobi Mvala. Mais Achraf Hakimi, pourtant si précieux dans cette équipe, a raté son penalty qui aurait dû permettre au Maroc d'égaliser (86ᵉ). Plus tôt dans la rencontre, les Sud-Africains avaient pris l'avantage, grâce au but d'Evidence Magkopa (57ᵉ). Dominés, les Bafana Bafana avaient jusque-là résisté aux assauts nombreux mais peu dangereux des Marocains. Seules des frappes d'Azzedine Ounahi (48ᵉ) et d'Abde (59ᵉ) avaient fait légèrement trembler la défense sud-africaine. L'équipe d'Hugo Broos a même doublé la mise en toute fin de match, sur un coup-franc splendide de Teboho Mokoena (90ᵉ+5), acquis après l'exclusion de Sofyan Amrabat pour une faute en position de dernier défenseur (90ᵉ+2). Largement dominateurs, les Marocains n'ont donc pas réussi à marquer dans un match de CAN pour la première fois depuis 2017 et quittent donc cette édition 2024 par la petite porte, dès les huitièmes de finale. L'ambition affichée était de remporter la compétition. C'est finalement l'Afrique du Sud qui poursuit son aventure et qui affrontera le Cap-Vert en quarts de finale, samedi soir. Les Sud-Africains célèbrent leur victoire en huitièmes de finale de la CAN contre le Maroc au stade Laurent-Pokou de San Pédro, le 30 janvier 2024. SIA KAMBOU / AFP