Procès d'un réseau de voleurs de câbles : AT, Sonelgaz et l'OPGI réclament plusieurs milliards d'indemnités La Rédaction 30 janvier 2024 Annaba Au cœur d'un procès à El Hadjar, les géants (Algérie Télécom, Sonelgaz et les Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI)) réclament des indemnisations colossales. Les accusations portent sur la participation présumée d'un réseau de criminels agissant dans le détournement et le vol d'équipements essentiels. Ce dossier, examiné récemment par une Cour de justice, expose les détails d'une opération complexe de vol de câbles et de matériels, entraînant d'importantes pertes financières pour les entreprises concernées. Les suspects, après avoir été confrontés à la justice, sont désormais au centre d'une enquête visant à déterminer l'ampleur des préjudices subis aux fins d'obtenir réparation. De nombreuses personnes, dont des propriétaires de hangars dans les régions de Hadjar Eddis et Oued Ennil, ainsi que des conducteurs de camions, ont été impliquées dans ces vols. Deux camions, suspectés de décharger les matériaux volés, ont été localisés et arrêtés à Oued Ennile et Hadjar Eddis, après une vaste opération de surveillance. Les autorités compétentes ont effectué une inspection minutieuse, révélant la présence de quantités considérables de débris, notamment des tonnes de câbles en cuivre, des tuyaux de gaz, et d'autres équipements appartenant à Algérie Télécom, Sonelgaz et l'OPGI. Six des suspects ont été arrêtés, tandis que deux autres restent en fuite jusqu'à la mise sous presse. Ils font, actuellement, l'objet d'une détention, en attendant le verdict lors de la prochaine audience. Par ailleurs, l'entreprise de télécommunication Algérie Télécom a, récemment, déposé plusieurs plaintes auprès de la justice après des coupures d'Internet dans divers quartiers d'Annaba, résultant du vol de câbles en cuivre. Les sources indiquent que ces vols ont entraîné des interruptions de service affectant la vie des citoyens. Par : Amarouayache M.Mahdi