Riyad Mahrez : «La pression de la presse nous a joué un mauvais tour» 27 janvier 2024 PARTAGER0 Seul joueur à s’être exprimé devant la presse après le retour des Verts au pays, dans les premières heures de jeudi, en provenance de Bouaké, le capitaine de l’équipe nationale, Riyad Mahrez, est revenu sur les raison de cette troisième énorme débâcle de suite de l’équipe nationale en l’espace de deux années. «On est tous très déçus. On n’a pas su se qualifier dans un groupe qui était largement en notre faveur. Voilà, on assume toutes les responsabilités, moi le premier. On n’a pas été bon. Le foot c’est comme ça. Des fois tu gagnes, des fois tu perds. Mais qu’on est meilleurs, normalement, que les équipes et qu’on ne passe pas, c’est de notre faute. Mais dans le football, tu perds plus que tu gagnes. Aujourd’hui, on est tous abattus et tristes» a-t-il déclaré d’emblée. Pour Mahrez, l’une des raisons du parcours catastrophique des Verts à la CAN est : «la pression médiatique» : «Un mot pour le peuple ? Quand je dis qu’on est triste et abattu, c’est déjà pour eux, et les familles, qui sont toujours avec nous, et qui nous soutiennent depuis le début. Les journalistes? Pas trop, parce que voilà, et c’est dommage, on a l’impression que beaucoup de journalistes ne sont pas avec nous. D’ailleurs même quand on gagnait on avait l’impression qu’ils étaient contre nous. Ce climat n’était pas bien. On dirait qu’il y a que nous qui avions cette pression médiatique incroyable, alors qu’on n’est pas le Brésil. Bien sûr qu’on est l’Algérie, une grande nation du football. On a fait de bonnes choses, et on est aussi passés plusieurs fois à côté. Ce n’est pas une excuse, mais toute cette pression médiatique est pesante. Ce n’est pas facile pour les jeunes joueurs qui arrivent.» Riyad Mahrez s’est également dit désolé pour le peuple algérien, ajoutant : «Désolé pour le peuple qui mérite plus que ça. On a tout donné, mais dans le foot, et comme je l’ai déjà dit, tu perds plus que tu gagnes. On a gagné une CAN, on a gagné 35 matchs de suite. Maintenant depuis environ deux ans, on arrive pas à gagner, dans les compétitions où il faut gagner». H. S.