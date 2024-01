Ghaza: le bilan de l’agression sioniste s’élève à 26.751 martyrs lemaghreb30/01/20240 25 Moins d’une minute P

Ghaza: le bilan de l’agression sioniste s’élève à 26.751 martyrs lemaghreb30/01/20240 25 Moins d’une minute PartagerFacebookTwitterLinkedinPinterestPartager par emailImprimer Le bilan de l’agression sioniste, lancée le 7 octobre dernier contre la bande de Ghaza a grimpé à 26.751 martyrs et 65.636 blessés, ont indiqué mardi des sources sanitaires palestiniennes citées par l’agence de presse Wafa. Selon ces sources médicales, le bilan de l’agression sioniste contre la bande de Ghaza, s’élève à 26.751 martyrs, en majorité des femmes et des enfants, et 65.636 blessés. En outre, plus de 8.000 citoyens sont toujours portés disparus sous les décombres et sur les routes, où les forces d’occupation empêchent les ambulances de les atteindre. Partager