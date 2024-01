Oran : le pillage d’une tombe et le vol du corps d’un enfant suscitent l’indignation Par Lamia F 29 janvier 2

Oran : le pillage d置ne tombe et le vol du corps d置n enfant suscitent l段ndignation Par Lamia F 29 janvier 2024 10:44 La police d丹ran est actuellement mobilis馥 suite un incident des plus troublants : le pillage d置ne tombe et le vol du corps d置n enfant dans un cimeti鑽e. L段ncident, d置ne nature aussi choquante que d駱lorable, a d馗lench une vague d段ndignation parmi les habitants d丹ran. Une tombe mise sac au cimeti鑽e d但in El Beydha (Oran) Le communiqu, 駑is sous la supervision du parquet du tribunal d脱l Othmania, pr馗ise que la police d丹ran a ouvert une enqu黎e sur la base d置ne vid駮 circulant sur les r駸eaux sociaux. Cette vid駮, qui a suscit un profond 駑oi, expose les all馮ations selon lesquelles le corps d置n f徼us non d騅elopp aurait disparu de l段nt駻ieur d置ne tombe au cimeti鑽e d但n El Beyda.