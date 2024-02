Succession de Belmadi : un grand entraineur français décline une proposition de la FAF Par Zakaria S 31 janvi

Succession de Belmadi : un grand entraineur français décline une proposition de la FAF Par Zakaria S 31 janvier 2024 à 12:10 La fédération algérienne de football s’active pour trouver le successeur de Djamel Belmadi à la tête de la sélection nationale. Aux dernières nouvelles, un entraineur français de renom a décliné la proposition de la FAF. La fédération algérienne de football a officiellement scellé le sort de Djamel Belmadi à la tête de la sélection nationale. Hier soir, elle a rendu public un communiqué, dans lequel elle a annoncé avoir « tourné officiellement la page Belmadi et commencé à chercher son successeur ». Elle affirme avoir « pris acte de cette posture regrettable et se réserve désormais le droit d’en tirer les conséquences légitimes. Elle agira en fonction de la protection des intérêts majeurs du football national ». Dans son communiqué, la première instance du football algérien ajoute qu’elle va « se projeter désormais sur un nouveau challenge avec un nouveau sélectionneur et un nouveau staff technique qui seront désignés prochainement ». À cet effet, la FAF a d’ores et déjà commencé à établir les contacts avec les potentiels successeurs à Belmadi. Une chose est sûre, elle veut un entraineur de renom, capable de redresser la barre en prévision des prochaines échéances qui sont au menu des Verts. Laurent Blanc décline la proposition de Sadi En plus de Vahid Halilhodzic, Zinedine Zidane ou encore Carlos Queiroz, pour ne citer que ceux-là, Walid Sadi a également jeté son dévolu sur Laurent Blanc, actuellement en chômage. Selon le journal spécialisé « Compétition », « Sadi aurait pris langue avec son agent, lui faisant la proposition de prendre la sélection, mais ce dernier, toujours d’après nos sources, a poliment décliné cette dernière ». Défenseur emblématique des Bleus, Laurent Blanc (58 ans), répond parfaitement au profil. En effet, il a déjà entrainé l’équipe de France entre 2010 et 2012. Il a aussi fait des passages réussis au PSG et à l’Olympique Lyonnais. Mais la situation actuelle de la sélection nationale l’aurait poussé à décliner l’offre.