Tournoi international FIFA en Algérie : la FAF donne plus de détails Par Zakaria S 31 janvier 2024 à 16:43 L

Tournoi international FIFA en Algérie : la FAF donne plus de détails Par Zakaria S 31 janvier 2024 à 16:43 La première édition du tournoi international FIFA se déroulera en Algérie, le mois de mars prochain. La fédération algérienne de football vient de donner le programme et les lieux du match. Comme tout le monde le sait, l’Algérie, sous l’égide de la première instance du football international, va abriter la première édition du tournoi international FIFA. Outre l’Algérie, le tournoi sera marqué par la présence de la Bolivie, l’Albanie, l’Andorre (Une petite principauté indépendante, située entre la France et l’Espagne, ndlr) et l’Afrique du Sud. Ce qu’on le sait, est que le tournoi aura lieu le mois de mars prochain. Aujourd’hui, la fédération algérienne de football a donné plus de détails, à savoir la date et les lieux du déroulement des matchs. Un tournoi qui servira du bien au futur sélectionneur national qui succèdera à Djamel Belmadi. En effet, il compte bien en profiter pour mettre en place sa philosophie de jeu et surtout voir à l’œuvre les joueurs à sa disposition. La FAF donne plus de détails Dans un communiqué officiel, la FAF a dévoilé la date du tournoi. En effet, le premier tour s’étalera du 21 au 26 mars, avec deux villes hôtes, Alger et Annaba. Tous les matchs se joueront à 22h. Le premier match opposera l’Afrique du Sud à l’Andorre le 21 mars au stade 19 mai 1956 d’Annaba. Celui qui le suit opposera, le 22 mars, la sélection nationale à la Bolivie au stade 5 juillet à Alger. Le 25 mars, on va assister à Bolivie-Andorre à Annaba et enfin Alger-Afrique du Sud le 26 mars au stade Nelson Mandela à Alger. Avant le début de ce tournoi, il sera question de procéder à un tirage au sort pour désigner les deux demi-finales qui vont se jouer aux stades de Miloud-Hadefi d’Oran et du 19-mai 1956 d’Annaba, alors que la finale aura lieu au stade Nelson-Mandela de Baraki, en attendant que la FAF communique les dates ultérieurement.