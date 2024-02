Maroc éliminé: dans une vidéo virale, Guerouabi tacle l’animateur ayant insulté l’Algérie Par rima.a 31 janvi

Maroc éliminé: dans une vidéo virale, Guerouabi tacle l’animateur ayant insulté l’Algérie Par rima.a 31 janvier 2024 à 16:36 La première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la coupe du monde en 2022, l’équipe du Maroc, est tombée de haut, mardi soir, en Côte d’Ivoire. L’Afrique du Sud a éliminé le Maroc et obtenu, ainsi, le dernier ticket pour les quarts de finale. L’élimination de l’équipe marocaine de la CAN a fait beaucoup de réactions. Ces dernières heures, les Algériens ont été nombreux à sortir dans les rues et se réjouir de la fin prématurée du voisin marocain. Merouane Guerouabi réagit à l’élimination du Maroc de la CAN Sur la toile, les supporteurs des fennecs n’ont pas laissé cette défaite passer inaperçue. Les vidéos et les réactions suite à cette élimination ont été aussi nombreuses. Notamment, pour féliciter l’Afrique du Sud pour leur victoire, mais aussi pour répondre aux nombreux Marocains qui se sont moqués de l’élimination des Verts dès le premier tour. C’est le cas du comédien Marouane Guerouabi, qui revient dans une vidéo humoristique, pour répondre à des animateurs marocains qui se sont moqués de l’élimination des Verts. « 1,2,3 … Back to Algeria », « 1,2,3 … arrêtez de pleurer »… sont autant d’expressions partagées massivement de la part de la communauté marocaine pour se réjouir de la défaite des joueurs de Belmadi. Dans une nouvelle vidéo, qui a récolté plus de 5.2 millions de vues sur Instagram, Merouane Guerouabi reprend les déclarations de deux animateurs marocains. Vêtu de son T-shirt de l’équipe d’Algérie, il balance un » One, two, three … Roh LelMaroc Tejri ». Guerouabi a profité de l’occasion pour rappeler, fièrement, que l’équipe algérienne a déjà remporté deux coupes d’Afrique, alors que le Maroc compte en son actif, un seul trophée, remporté à « l’époque du noir et blanc ».