Boycott des ports marocains : l’Algérie prend une nouvelle mesure Économie Par: Ali Idir 31 Janv. 2024 à 08:1

Boycott des ports marocains : l'Algérie prend une nouvelle mesure Économie Par: Ali Idir 31 Janv. 2024 à 08:13 L'Algérie qui a durci ses sanctions économiques contre le Maroc en interdisant à l'importation des marchandises transportées par des navires qui transitent par les ports du royaume, vient d'émettre une nouvelle instruction pour l'application de cette mesure. Le 10 janvier, le jour même où l'Algérie a levé le gel sur ses transactions commerciales avec l'Espagne, après 19 mois d'arrêt, l'Association des banques algériennes (Abef) a demandé aux banques de ne plus domicilier les importations de marchandises dont les navires transitent par les ports marocains. Un coup dur pour Tanger Med, l'un des plus importants ports de la Méditerranée, et pour l'économie du royaume. Deux géants mondiaux du fret maritime, le Français CMA CGM et le Danois Maersk, ont pris des mesures suite à cette décision de l'Algérie. Le 19 janvier, le géant français du transport maritime a annoncé une réorganisation de ses services vers les ports algériens. Boycott des ports marocains par l'Algérie : l'Abef revoit sa copie « Toutes les marchandises destinées à Oran, Mostaganem et Ghazaouet transiteront désormais soit via Algésiras, soit via Valence au lieu de Tanger », a indiqué CMA CGM dans un communiqué. Cinq jours après, le 24 janvier, c'est au tour de Maersk d'annoncer avoir pris la décision de rediriger la majorité de ses expéditions vers les ports d'Alger, Skikda et Bejaia via les ports espagnols Barcelone et Algésiras, au lieu de Tanger Med. L'Espagne s'avère être le plus grand bénéficiaire de la décision algérienne qui a toutefois impacté quelques importateurs en Algérie. Pour remédier à cette situation, l'Abef a demandé, dans une nouvelle note adressée aux banques mardi 29 janvier, d'autoriser la domiciliation bancaire de toutes les opérations d'importation de certains produits notamment ceux périssables comme les viandes, dont l'embarquement à bord des bateaux a été fait avant le 12 janvier. Outre la décision de boycotter les ports marocains, l'Algérie avait déjà interdit le survol de son territoire par les avions du royaume, et fermé le gazoduc GME qui alimentait l'Espagne en gaz algérien via le Maroc.