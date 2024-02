Tuée de 13 coups de couteau : effroyable féminicide à Alger Société Par: Rédaction 30 Janv. 2024 à 18:10 face

Tuée de 13 coups de couteau : effroyable féminicide à Alger Société Par: Rédaction 30 Janv. 2024 à 18:10 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Un autre féminicide secoue l’Algérie. À Rouiba, près d’Alger, une femme de 25 ans a été tuée de 13 coups de couteau sur son lieu de travail. L’information est rapportée par le réseau « Féminicides Algérie » qui n’a eu de cesse de tirer la sonnette d’alarme sur la montée des crimes contre les femmes dans le pays. C’est le quatrième féminicide recensé en Algérie par le même réseau depuis le début de l’année 2024, c’est-à-dire en moins d’un mois. L’acte horrible a eu lieu vendredi 29 janvier, dans une clinique privée où travaillait la victime comme infirmière. Comme dans de nombreux crimes du genre, le meurtrier est un homme dont la victime avait refusé la demande en mariage. Selon la page « Féminicides Algérie » sur Facebook, Nesrine Guernane a entamé sa journée de travail le plus normalement du monde vendredi dernier, lorsque l’homme qui la harcelait depuis longtemps a frappé à la porte de la clinique. C’est elle en personne qui lui a ouvert. Il entre et lui assène 13 coups de couteau sur différentes parties du corps. La jeune femme rend l’âme sur place. Le meurtrier a aussi blessé une cardiologue et un gardien qui avaient tenté d’intervenir. Horrible féminicide près d’Alger, le troisième en Algérie en 2024 La même source n’a pas précisé si le meurtrier a été interpellé ou pas. Elle ajoute en revanche qu’il s’agit d’un jeune qui habite près de la clinique et qu’il a menacé à plusieurs reprises de tuer la jeune femme si elle persistait à le recaler. Pas plus tard que la veille de son passage à l’acte, il a réitéré ses menaces, malheureusement non prises au sérieux. « Nesrine a refusé d’épouser un homme et il l’a tuée. Nesrine a été menacée par le meurtrier avant de commettre son crime mais personne ne l’a protégée. Jusqu’à quand ? », dénonce « Féminicides Algérie ». Le réseau a recensé au moins trois autres féminicides commis en Algérie ces dix derniers jours. Le 21 janvier, une femme de 30 ans a été tuée ainsi que son fils et ses parents par son ex-mari à Mostaganem. Le même jour et dans la même ville, une femme a été tuée au couteau par son beau-fils. Le réseau signale aussi le meurtre d’une femme de 63 ans à Sétif le 24 janvier par des inconnus qui se sont introduits dans son domicile pour le cambrioler.