Exécutés par l'armée sioniste dans une école: Découverte des corps de 30 martyrs à Ghaza par Mohamed Mehdi Le ministère de la Santé à Ghaza a déclaré hier, mercredi, que le nombre de martyrs de l'agression israélienne contre Gaza s'est élevé à 26.900 et celui des blessés à 65.949 depuis le 7 octobre dernier. La même source a indiqué que l'occupation a commis au moins 16 massacres faisant 150 martyrs et 313 blessés au cours des précédentes 24 heures. Hier également, les éléments de la protection civile ont découvert les corps en décomposition avancée de 30 martyrs exécutés par l'armée israélienne à Beit Lahia. Des images insoutenables diffusées hier par Al Jazeera montrent des opérations de récupération des 30 corps décomposés des martyrs, retrouvés les mains attachées et les yeux bandés à l'intérieur de l'école Hamad, au nord de la bande de Ghaza, pendant plusieurs jours par les chars et les soldats de l'armée israélienne. Le Club des prisonniers palestiniens, cité par la chaine qatarie, a déclaré que la découverte des corps de 30 martyrs est la preuve claire d'une « exécution sioniste », et qu'il existe de «plus en plus de données indiquant que les détenus de Ghaza ont été soumis à des exécutions». Le Club des prisonniers a également assuré que les témoignages qu'il détient «montrent que les martyrs étaient menottés et avaient les yeux bandés, ce qui confirme qu'ils étaient en état d'arrestation, et que l'occupation a commis le crime d'exécution». Bombardements sur tout Ghaza Hier, l'armé sioniste a bombardé plusieurs parties de la bande de Ghaza du nord au sud. Les bombardements ont été signalés sur la banlieue nord de la ville de Ghaza et à Khan Younes particulièrement où se déroulaient également des affrontements entre la résistance palestinienne et les soldats de l'armée israélienne soutenus par des hélicoptères de combat. Les forces d'occupation israéliennes ont bombardé le centre et l'ouest du gouvernorat de Khan Younes, et ont fait exploser un centre résidentiel, faisant des dizaines de martyrs depuis mardi soir. L'armée sioniste a également continué à assiéger et bombarder des hôpitaux et empêcher les secours d'aller chercher les blessés et les corps des martyrs. Toujours à Khan Younes, l'armé sioniste a poursuivi mercredi le siège de l'hôpital Al Amal et du complexe médical Nasser pour le dixième jour consécutif, a rapporté le correspondant d'Al Jazeera. La même source a également indiqué que le bombardement de la ville de Hamad, au nord de Khan Younes, a fait un martyr et plusieurs blessés. De son côté, la Société du Croissant-Rouge palestinien a également rapporté que l'armée d'occupation a bombardé les environs de l'hôpital Al Amal situé dans le siège de l'organisation, et qu'un employé de la sécurité de cet hôpital est tombé en martyr sous les balles des soldats israéliens. L'hôpital Al Awda dans la région de Tal Al Zaatar, au nord de la bande de Ghaza, a été également bombardé par l'artillerie israélienne, a indiqué un correspondant d'Al Jazeera. La journée d'hier a également été marquée par des bombardements sur Deir Al-Balah, contre des citoyens du quartier d'Al-Baraka, dans le centre de la bande de Ghaza, faisant plusieurs martyrs et des blessés. Au nord de Ghaza, la ville de Jabalia a été la cible de plusieurs raids israéliens. Conseil de sécurité : élargir le flux d'aide humanitaire Les membres du Conseil de sécurité ont voté, mardi, à l'unanimité pour le projet de communiqué de presse, présenté à l'initiative de la Mission permanente de l'Algérie à New York, qui souligne le besoin urgent d'élargir le flux d'aide humanitaire aux civils à Ghaza, dans le cadre de la situation humanitaire détériorée suite à l'agression barbare de l'occupant sioniste. Le texte exhorte également toutes les parties à coopérer avec la coordonnatrice principale de l'action humanitaire et de la reconstruction à Ghaza, Sigrid Kaag, et de lui faciliter sa mission, tel que stipulé dans la résolution 2720, indique l'APS. Les membres du Conseil de sécurité ont également salué la nomination de Mme Kaag comme Coordinatrice principale de l'action humanitaire et de la reconstruction à Ghaza, qui sera chargée d'assurer l'acheminement immédiat d'aides humanitaires aux Palestiniens à Ghaza, de coordonner et de surveiller tous les envois de secours humanitaires, et de créer un mécanisme onusien en vue d'accélérer l'acheminement de tous les envois de secours humanitaires. L'Algérie interpelle le procureur de la CPI Par ailleurs, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, Amar Bendjama, a interpellé, lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur le rapport périodique de la Cour pénale internationale (CPI) concernant la situation au Darfour, le procureur de cette dernière sur la nécessité d'»observer la même diligence» sur l'ensemble des dossiers au sujet desquels elle est saisie, notamment la question palestinienne, a indiqué également l'APS. L'ambassadeur Bendjama a rappelé que la Palestine avait saisi la CPI en 2018 sur les violations commises par l'occupant sioniste, en regrettant que cette institution ait été incapable de présenter, jusqu'à présent, un rapport concret sur les progrès réalisés depuis cette saisine. «A l'heure où nous examinons la situation douloureuse au Darfour et les investigations de la CPI sur ce dossier, il est impossible de ne pas penser qu'une réaction prompte de la CPI à la saisine déposée par la Palestine, depuis plusieurs années, sur les crimes commis dans les territoires palestiniens par l'occupant sioniste, aurait pu sauver la vie des (plus de) 26.000 Palestiniens innocents (tombés en martyrs lors de l'agression contre Ghaza) et atténuer la souffrance de la population assiégée» dans l'enclave palestinienne, a déclaré le diplomate algérien. Avant de conclure : «Il ne devrait pas y avoir de place pour le deux poids deux mesures. La vie des Palestiniens est, également, importante». La résistance cible des soldats barricadés Les combats au sol continuent dans plusieurs régions de Ghaza, y compris au nord de la bande, mais également à Khan Younes au Sud où les bombardements sont intenses depuis plus de trois semaines. Les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du Hamas, ont déclaré mercredi avoir ciblé deux chars israéliens Merkava avec deux obus Al-Yassin 105, à l'ouest de Khan Younes, ainsi qu'un bulldozer militaire D9 avec un obus Al-Yassin 105 à Tal Al-Hawa, au sud-ouest de la ville de Ghaza. Les Brigades Al-Qods, la branche militaire du Jihad islamique, ont déclaré à leur tour avoir ciblé, avec un missile guidé, un groupe de soldats d'occupation retranchés à l'intérieur d'un bâtiment au nord-ouest de la région centrale de Ghaza, et bombardé avec des obus de mortier les soldats et les véhicules de l'occupation dans l'axe de Taqadum, à l'est du camp de Bureij, au nord de la bande. L'armée israélienne rencontre les mêmes difficultés de progression à Khan Younes que celles enregistrées au nord de Ghaza. Selon la Société de radiodiffusion de l'entité sioniste, citée par Al Jazeera, l'avancée des troupes à Khan Younes «est très lente», précisant que «la progression sur une profondeur de 200 mètres prend beaucoup de temps».