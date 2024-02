CAN 2023 : la pique d’un ex-ministre sud-africain au Maroc Sport Par: Rafik Tadjer 31 Janv. 2024 à 19:29 face

CAN 2023 : la pique d’un ex-ministre sud-africain au Maroc Sport Par: Rafik Tadjer 31 Janv. 2024 à 19:29 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo L’élimination du Maroc par l’Afrique du Sud en huitièmes de finale de la CAN 2023 mardi 30 janvier (0-2) a dépassé le cadre sportif, avec la pique d’un membre de l’ANC, le Congrès national africain, adressée au royaume. L’issue du match est très commentée sur les réseaux et de nombreux internautes lui donnent une connotation politique à cause des attitudes antagoniques des deux pays sur certains dossiers internationaux. Sur le plan purement sportif, l’élimination du Maroc à ce stade de la compétition était complètement inattendue. Avec le Sénégal, éliminé lui aussi lundi par la Côte d’Ivoire aux tirs au but, les Lions de l’Atlas étaient favoris pour le sacre final après leur excellent parcours en coupe du monde il y a un peu plus d’une année au Qatar. Mais il était dit que cette 34ᵉ édition de la coupe d’Afrique des nations sera celle des grosses surprises. Les Marocains peuvent en effet se consoler en constatant que l’Égypte, le Cameroun, le Ghana, le Sénégal et surtout le rival algérien ont eux aussi quitté la compétition prématurément. Néanmoins, pour le public marocain, la peine est double. En plus de devoir encore attendre pour voir son équipe nationale sacrée en Afrique, il doit aussi subir les railleries des galeries des autres pays arabes, musulmans et africains qui n’ont pas manqué de politiser la défaite du groupe de Walid Regragui. D’autant plus qu’elle est survenue face à l’Afrique du Sud, pas du tout sur la même longueur d’onde politiquement avec le royaume. Pendant cette même CAN, vendredi 26 janvier, le pays de Nelson Mandela a obtenu un verdict très favorable à la Palestine devant la Cour internationale de justice (CIJ). L’Afrique du Sud avait poursuivi Israël devant cette juridiction pour génocide. Un geste très apprécié dans le monde arabe et musulman et par tous les défenseurs de la cause palestinienne. Le Maroc raillé après sa défaite devant l’Afrique du Sud En revanche, le Maroc est vilipendé par les mêmes voix pour avoir normalisé ses relations avec Israël en 2020 et franchi des pas important dans sa coopération, y compris militaire et sécuritaire, avec ce pays. Depuis le début de la guerre à Gaza, le 7 octobre dernier, les autorités du royaume adoptent une posture très gênée, tentant de ne pas mécontenter à la fois leur nouvel allié israélien et leur opinion publique. Pour cette raison, beaucoup ont annoncé avant le match qu’ils supporteront les Bafana Bafana. Après le match, les supporters occasionnels de l’Afrique du Sud ont laissé éclater leur joie, dans les rues de certaines villes du monde arabe, comme en Mauritanie, et surtout sur les réseaux sociaux. Mbalula Fikile, cadre de l’ANC, le Congrès national africain qui a mené la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud, a donné une tournure très politique à la rencontre de football. Sur la plateforme X, l’ancien ministre sud-africain des Transports (2010-2017) puis de la Police (2017-2018) a partagé la Une d’un journal israélien, le Jérusalem Post, qui rendait hommage à l’équipe du Maroc pour ses exploits au mondial 2022. On y voit des joueurs de l’équipe marocaine avec en arrière plan la mosquée sainte d’Al Aqsa avec le titre « We are all moroccans ». — ANC SECRETARY GENERAL | Fikile Mbalula (MbalulaFikile) January 31, 2024 « Quand les fascistes nous détestent, cela signifie que nous sommes du bon côté de l’histoire », a commenté l’ancien ministre sud-africain. « L’Afrique du Sud qui est pour la Palestine élimine le Maroc qui a normalisé ses relations avec Israël. Ça c’est beau », écrit, toujours sur X un internaute qui utilise le drapeau algérien comme photo de profil. Un autre suggère que c’est la « Baraka » apportée aux Bafana par le soutien de leur gouvernement à la Palestine. La position pro Palestine de l’Afrique du Sud leur a conféré une baraka incroyable, le Maroc normalisateur n’a rien pu faire. ???????????????????? #CAN2023 — ??? (TheSightless_) January 30, 2024 Le geste de l’Afrique du Sud revient dans de nombreux commentaires. Toujours sur X, un internaute qui exprime sa joie après le résultat du match, explique que cela n’a rien à voir avec l’élimination du Maroc et que ce qui l’intéresse c’est la victoire des Sud-africains après « ce qu’ils font pour la Palestine ». Parmi les pays qu’il reste à la can j’suis vrmt derrière l’Afrique du Sud, mais rien avoir avec l’élimination du Maroc ça je menfou, mais ce qu’ils font pour la Palestine, attaquer israel dans la ICJ Ce pays mérite de gagner — Edie ???????? January 31, 2024 L’autre question qui divise l’Afrique du Sud et le Maroc c’est celle du Sahara occidental et beaucoup de soutiens du peuple sahraoui ont exprimé leur joie de voir les Bafana Bafana sortir les Marocains. Le pays de Mandela reconnaît officiellement la République sahraouie et compte parmi les principaux soutiens du front Polisario qui se bat pour l’indépendance de ce territoire occupé par le Maroc depuis 1976. Coïncidence ou pas, le dernier et unique titre continental de l’équipe du Maroc de football remonte à cette année-là. C’est également la victoire des peuples opprimés. Free Western Sahara ♥️???????? #AfriqueDuSud #SaharaOccidental #Palestine #Mandela #maroc #MARAFS #CAN2023 #freewesternSahara pic.twitter.com/HBRofB8SjK — Tariq Ibn Ziyad ???????? January 31, 2024