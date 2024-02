Le wali inspecte le secteur industriel local : La laiterie El Maida, point-phare de la sortie La Rédaction by La Rédaction 31 janvier 2024in Non classé A A 0 0 SHARES 7 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter La laiterie El Maida, située dans la zone industrielle de Berrahal, a, récemment, connu une expansion dans sa production du lait, atteignant désormais 30.000 sachets par jour. Cette nouvelle est survenue après l’engagement du wali à résoudre le problème lié à la part de poudre de lait octroyé par l’Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL). Cette expansion a été mise en évidence lors de la visite d’inspection du chef de l’Exécutif de la wilaya dans la journée d’hier, mettant en lumière les projets-clés du secteur de l’industrie en prévision du mois sacré de Ramadhan. Cette usine a été l’une des étapes entreprises par le wali pendant sa tournée, au cours de laquelle il a été informé des inquiétudes relatives aux coupures d’électricité. Le wali a immédiatement ordonné une étude approfondie, avec les services de la Sonelgaz, de la situation pour trouver des solutions à ce problème qui affecte l’ensemble de la zone industrielle. Le point de départ de cette visite a concerné l’usine de raffinage La Belle, située à l’Avant-port, mettant en avant sa capacité de raffinage estimée à 100 tonnes par jour et son impact sur l’approvisionnement en vue du mois sacré. Ensuite, il a inspecté la transformation d’un mini-complexe de restauration rapide et animation familiale «Broaster chicken», en un marché de proximité pendant le mois de Ramadan. La visite a inclus un arrêt à l’usine de production de pâtes et conserves, avec une nouvelle unité prévue dans 20 jours. Le wali s’est rendu, également, au moulin «Compact», dans la zone de Derradji Redjem, dans la commune de Sidi Amar. A cet égard, le premier responsable de la wilaya a exprimé sa satisfaction pour l’élimination des étals chaotiques sur la route de Derradji Redjem conformément à ses directives. En parallèle, le ministère du Commerce a confirmé un programme de contrôle des marchés de proximité avant le 20 février courant, en prévision du mois sacré. ​Il est à noter que cette visite s’inscrit dans le cadre du suivi des projets d’investissement au niveau du secteur de l’industrie, touchant 9 stations dont la laiterie Edough, le centre commercial Khediri Abdellah dans la zone El Allalik, relevant de la commune d’El Bouni ; ces lieux ayant un impact direct sur la consommation du citoyen. L’objectif est de répondre aux besoins croissants du citoyen en particulier, avec l’approche du mois sacré de Ramadhan en garantissant la disponibilité des produits et en réglant les prix. Par : Saker Ikram