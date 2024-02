Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd D’Annaba : Priorité À La Rénovation Du Matériel Médical EDITEUR - 1 FÉVRIER 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Depuis plusieurs années, les différents services des Centres Hospitaliers Universitaires (CHU) du chef-lieu de la wilaya ont accumulé des travaux en attente et notamment des lacunes dans certains équipements. Suite à plusieurs sorties et réunions effectuées par les parties concernées, une décision d’urgence a été prise : établir une liste de tous les équipements défectueux qui ont été réparés depuis le début de l’année en cours. Cette longue liste a été rendue publique à travers un communiqué de presse émis par la cellule de communication du CHU Ibn Rochd. Ainsi, douze fauteuils dentaires et un appareil de stérilisation autoclave ont été réparés à la clinique dentaire de l’Elisa. Deux appareils échographes destinés au service du CHU Ibn Sina, trois scalpels électriques et un appareil de coloscopie lié au service de gynécologie obstétrique ont été révisés et restaurés. Une machine d’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) a également été remise en marche au service central d’imagerie, de même qu’un appareil amplificateur au service d’urologie, ainsi qu’un scalpel à électrochocs au service d’orthopédie. La direction générale a souligné qu’une autre liste a été établie au cours de ces sorties, identifiant d’autres équipements nécessitant des réparations et demeurant en phase de maintenance en vue d’une éventuelle remise en service. Elle a salué les efforts fournis par les services concernés pour le bon déroulement de cette opération de réhabilitation et de renforcement des équipements hospitaliers en vue d’une prise en charge optimale des patients. Il y a lieu de noter que la direction générale a aussi signalé qu’une nouvelle réforme a été mise en place : aucun matériel médical ne sera désormais retiré sans l’accord préalable de l’Entreprise Nationale d’Agréage et de Contrôle Technique (ENACT). Dans un autre contexte, la direction a également suivi les instructions émises par le bureau de la wilaya à la suite d’une visite d’inspection au CHU Ibn Rochd, durant laquelle deux réservoirs d’eau d’une capacité de vingt mille litres chacun ont été installés la semaine passée. L’objectif est de réduire autant que possible les répercussions de la crise d’alimentation en eau dans la commune. Cette nouvelle instruction a été prise suite aux événements récents de perturbations d’approvisionnement au chef-lieu de la wilaya, perturbant certaines tâches de cet établissement hospitalier, l’un des plus importants en termes de services médicaux et chirurgicaux. K. Khadidja Rayenne