Athlétisme : L’équipe Nationale Scolaire En Visite À Sakiet Sidi Youssef EDITEUR - 1 FÉVRIER 2024 Cliquez pour

Athlétisme : L'équipe Nationale Scolaire En Visite À Sakiet Sidi Youssef EDITEUR - 1 FÉVRIER 2024 L'équipe nationale scolaire d'athlétisme a été l'hôte avant-hier, mardi 30 janvier, de la wilaya de Souk Ahras, où elle a été reçue par le Directeur de la Jeunesse et des Sports (DJS). Ladite délégation, composée des jeunes athlètes et des membres du staff technique et administratif, s'est déplacée le lendemain en Tunisie, pour participer à la 40e édition du tournoi maghrébin de l'athlétisme, qui doit se dérouler dans la ville de Sakiet Sidi Youssef, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 4 février prochain. Ce tournoi a été organisé dans le cadre des célébrations du 66e anniversaire des événements de la ville martyre. La cérémonie d'accueil a eu lieu en présence du directeur de l'Éducation, en sa qualité de membre de l'exécutif du bureau de la Fédération Algérienne d'Athlétisme (FAA), du directeur du centre omnisport de Badji Mokhtar, ainsi que des présidents des ligues locales du sport scolaire et de l'athlétisme. Il importe de signaler que les préparatifs concernant cet événement historique vont bon train. À cet égard, la wilaya a mis à la disposition des organisateurs des festivités prévues pour l'occasion. Tous les moyens nécessaires pour en faire un rendez-vous commémoratif ont été consentis, pour rendre hommage aux 72 victimes des évènements tragiques du bombardement de Sakiet Sidi Youssef, dont des écoliers et des femmes, morts ensevelis sous les décombres, suite aux bombardements de l'aviation militaire française, perpétrée par représailles contre la population de la ville martyre tunisienne, le 8 février 1958, qui coïncidait avec le marché hebdomadaire. Hamid Fraga