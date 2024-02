Régulation Du Marché : Une Commission Pour Faire La Police Des Prix EDITEUR - 31 JANVIER 2024 Cliquez pour par

Régulation Du Marché : Une Commission Pour Faire La Police Des Prix EDITEUR - 31 JANVIER 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le Gouvernement met les bouchées doubles (sans jeu de mots), pour stabiliser le marché, en prévision du Ramadhan. Un mois où la consommation des ménages monte en flèche, notamment sur certains produits qui composent la très savoureuse « Meida d’El Iftar ». Le ministre, appliquant à la lettre les instructions du président de la République, tient à ce que tout baigne et que les rouages du marché soient bien huilés, pour éviter toute pénurie et toute perturbation, potentiellement génératrices de tensions sociales, lors de ce mois sacré où les nerfs sont mis à rude épreuve. Dans ce contexte, Tayeb Zitouni a réuni, hier mardi, au siège de la SAFEX à Alger, les cadres de son ministère et leurs collègues de l’Agriculture et de l’Industrie, pour créer une commission tripartite, qui serait une sorte de police du marché, chargé tout le long du mois de Ramadhan de suivre au plus près les approvisionnements, ainsi que la mercuriale. Cette commission aura ses prolongements au niveau de chaque wilaya, fait savoir le ministre qui rappelle la « spécificité du mois de Ramadhan et la propension des citoyens à se porter sur certains produits plus que d’habitude », ce qui nécessite de son avis « la mise en place d’un plan spécial d’approvisionnement du marché en tenant compte des différences des volumes de consommation par wilaya. » En attendant le mois de Ramadhan, Zitouni s’est dit « réjoui » de constater un retour à la stabilisation du marché, par rapport à certains produits qui étaient sous tension dans certaines régions du pays. C’est le cas de l’huile de table, du sucre, de la semoule et du lait en sachet, qui sont désormais disponibles « en grandes quantités. » Au sujet des légumes secs, tout va rentrer dans l’ordre, promet le ministre du Commerce, grâce à des autorisations d’importation des légumineuses accordées aux opérateurs publics et privés, qui ont déjà mis sur le marché pour le mois de janvier pas moins de 7.345 tonnes de ce produit phare du panier de la ménagère. La viande, un autre ingrédient roi pendant le mois de Ramadhan, fait l’objet d’une attention soutenue par le ministère du Commerce, qui a révélé que 7.375 tonnes ont été importées depuis le début du mois de janvier. Des quantités importantes continueront d’arriver tout au long du mois de Ramadhan, notamment de Nouvelle-Zélande, pays avec lequel des contrats sont passés. Visiblement toutes les soupapes du marché sont réglées pour éviter tous les ratés à la mécanique, laisse croire le ministre, qui sera en première ligne. D’où le sens de son appel aux commerçants pour « s’insérer de façon efficace dans ce plan pour assurer sa réussite, loin des pratiques mercantiles et spéculationnistes qui portent atteinte au pouvoir d’achat des citoyens. » Enfin, Zitouni, tout en insistant sur la disponibilité des produits de large consommation « en quantité suffisantes », lance un appel à l’Association des consommateurs, pour inviter ces derniers à faire preuve « de sobriété dans leurs achats et éviter surtout le gaspillage. » H. Khellifi