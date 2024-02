Éducation À Berrahal (Annaba) : Une Nouvelle École Inaugurée EDITEUR - 31 JANVIER 2024 Cliquez pour partager s

Éducation À Berrahal (Annaba) : Une Nouvelle École Inaugurée EDITEUR - 31 JANVIER 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Les élèves habitant la localité Ahmed Guassas à Berrahal ont bénéficié du transfert vers la nouvelle école Manseri Mohammed, après des années d’attente. À noter que des générations d’enfants scolarisés de cette localité ont suivi leurs études primaires à l’école Bounouiba Salah. Cet événement a été assisté par des cadres de la direction de l’Éducation de la wilaya d’Annaba ainsi que par les parents d’élèves. Ces derniers ont exprimé leur joie devant ce transfert attendu avec impatience. Ces opérations de transfert sont de plus en plus fréquentes à travers les communes de la wilaya pour cause de relogement. Il y a lieu de rappeler que le ministère de l’Education nationale a assuré, au début de l’année scolaire en cours, que des instructions ont été données pour faciliter le transfert et l’inscription des élèves, dont les parents ont bénéficié des opérations de relogement dans les pôles urbains ou des nouvelles agglomérations. « Le ministère de l’Education nationale informe les parents d’élèves qui ont bénéficié des opérations de logement dans des pôles urbains ou des nouvelles agglomérations, que des instructions ont été données aux directeurs de l’Education pour faciliter les opérations de transfert et d’inscription des élèves conformément aux textes et procédures réglementaires en vigueur », précise le communiqué publié en septembre 2023. « Cela permettra à nos enfants de rejoindre les établissements scolaires proches de leurs lieux de résidence dès le premier jour de la rentrée scolaire 2023-2024 », a ajouté la même source. Z. A.