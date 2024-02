Prévention Et Sécurité Routières À Batna : Une Méga-Rénovation Pour Une Conduite Plus Sûre EDITEUR - 28 JANVIE

Prévention Et Sécurité Routières À Batna : Une Méga-Rénovation Pour Une Conduite Plus Sûre EDITEUR - 28 JANVIER 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) La wilaya de Batna a lancé, jeudi 25 janvier, une vaste opération de suppression des dos-d’âne anarchiques. Entamée sur la route nationale 3, cette démarche devrait s’étendre à celle en direction de Sétif, puis à celle reliant Batna à Biskra. S’exprimant à ce sujet, le wali de Batna, Mohamed Benmalek, a déclaré : « Dans une première phase, nous éliminerons tous les dos-d’ânes anarchiques ainsi que les anomalies présentes sur nos axes routiers. Ensuite, nous procéderons à la mise à niveau des tronçons, accompagnée de l’installation de panneaux de signalisation là où ils font défaut. En troisième phase, nous installerons des ralentisseurs réglementaires et réhabiliterons les axes routiers en début de dégradation ». Ces mesures font suite aux nombreuses revendications émises par les usagers de la route, qui insistent sur la nécessité de mettre fin au phénomène des dos-d’ânes anarchiques. Il est à noter que ces derniers entravent la circulation et peuvent causer des pannes sèches pour les véhicules, voire des accidents. De nombreuses routes sont truffées de ces pièges à ciel ouvert, parfois difficiles à repérer en raison de leur couleur se confondant avec celle de la chaussée, et avec, de surcroît, l’absence de panneaux signalant leur présence. Quant aux groupes de personnes qui installent des ralentisseurs devant chez eux, sans solliciter l’avis des services techniques de l’Assemblée Populaire Communale (APC) ou de la Direction des Travaux Publics (DTP), ils justifient leurs actes en arguant que les automobilistes circulant à grande vitesse en pleine agglomération constituent une menace pour la population. Nasreddine Bakha