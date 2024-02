Renforcement Des Services Médicaux : Batna Vise Le Top En Matière D’accès Aux Soins EDITEUR - 21 JANVIER 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Des établissements de santé situés dans des zones reculées de la wilaya de Batna ont été renforcés par l’ouverture de nouveaux services médicaux, a indiqué, jeudi 18 janvier, le Directeur de la Santé et de la Population (DSP), Hamdi Chagouri. Ce responsable a précisé, en marge de la quatrième session ordinaire de l’Assemblée Populaire de Wilaya (APW), qu’il s’agit d’un service de pédiatrie et d’un centre de transfusion sanguine au sein d’établissement public hospitalier (120 lits) de Theniet El Abed, où un centre de dialyse est opérationnel depuis quelques mois. Il est également prévu d’y ouvrir « à la fin du premier trimestre de 2024 » un service de chirurgie et un bloc opératoire dont l’équipement vient d’être effectué, a également indiqué Chagouri, soulignant que ces deux derniers services permettront de doter cet hôpital, partiellement mis en service en juillet 2018, de toutes les spécialités pour lesquelles il a été conçu. Un service de gynécologie-obstétrique a également été ouvert au sein de la polyclinique de Bouzina, selon le DSP qui a rappelé que cette spécialité a longtemps fait l’objet d’une demande locale pressante, notamment après la fermeture de la maternité de la commune en 2016 en raison d’un manque de personnels spécialisés. Le même responsable a souligné que cette opération, qui sera bientôt suivie de l’ouverture du service de chirurgie à l’hôpital de 60 lits de T’kout, s’inscrit dans le cadre du rapprochement des services de santé des patients, en particulier ceux vivant en zones reculées, obligés, jusque-là, de se déplacer dans les villes voisines ou au chef-lieu de wilaya. Chagouri a indiqué, par ailleurs, que la promotion 2023 d’agents paramédicaux, constituée de 600 diplômés de l’institut national supérieur de formation paramédicale, a contribué à renforcer plusieurs établissements de santé qui ont ainsi pu ouvrir de nouveaux services. Ceci, a-t-il ajouté, en attendant la sortie de la prochaine promotion forte de 200 agents paramédicaux. La session ordinaire de l’APW de Batna a été consacrée aux ressources minières de la wilaya et au dossier de l’investissement.