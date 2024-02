Home > Société586 Views3 Mins0 Comment Les Finances S’ouvrent Au Public À Biskra La Numérisation Estompera-T-E

Home > Société586 Views3 Mins0 Comment Les Finances S’ouvrent Au Public À Biskra La Numérisation Estompera-T-Elle L’informel ? EDITEUR - 10 OCTOBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) En marge des portes ouverte organisées avant-hier, dimanche 8 octobre, par la direction des Impôts de Biskra, pour vulgariser le nouveau système numérique de télé-déclaration et d’e-payement en voie d’être généralisé sur tout le territoire national, Fatiha Boulanouar, coordinatrice locale de l’Union Générale des Commerçants et des Artisans (UGCA), a salué et apporté sa caution morale à cette initiative « sous-tendant un éventail de bienfaits pour la population fiscale », pense-t-elle. « Nous attendons depuis des lustres la numérisation des services fiscaux. Cela estompera les malentendus, les dépassements et les décisions arbitraires et iniques prises souvent à l’encontre des corporations professionnelles et aidera l’administration fiscale à déterminer avec exactitude la situation de chacun des contribuables concernés. En plus de combattre les effets de la bureaucratie et de permettre la transparence et la célérité dans le traitement des dossiers, le recours à une plateforme numérique va inciter des centaines de commerçants et d’artisans activant dans l’informel, rebutés par les lourdes procédures administratives d’avant, à régulariser leurs situations et à s’acquitter de leurs charges fiscales. Ceux qui freinent ou rejettent la numérisation des services fiscaux, préférant agir dans le flou, n’aiment pas leur pays. Il nous faut agir pour donner au mot « impôt » une autre charge sémantique que celle, déplorable et négative, qu’il véhicule dans l’esprit des gens. Cet élan vers la numérisation y participera fortement », a-t-elle confié. Rappelons qu’à l’instar de toutes les directions du pays, celle de Biskra a reçu des dizaines de visiteurs, de commerçants et d’artisans séduits par les explications fournies par les agents des impôtsà l’occasion de cette manifestation. « Les services fiscaux bénéficient d’importantes attributions budgétaires allouées par les autorités concernées pour moderniser ses sièges et antennes, rénover tous le matériel informatique et bureautique, numériser ses prestations et faciliter l’accès au système déclaratif adopté par l’Algérie allant vers la facturation de toutes les transactions commerciales et l’utilisation des chèques. Nous vivons une étape cruciale et il est important que tous comprennent la portée de ces mesures de modernisation de nos services et adhérent au système numérique mis en place pour leur bien avant tout », a précisé Djamel Bouchachi, sous-directeur chargé des opérations fiscales à la direction des Impôts de Biskra. Hafedh Moussaoui