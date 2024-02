L’huile D’olive « Dahbia » Primée En Suisse EDITEUR - 21 MAI 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) L’huile d’olive algérienne « Dahbia » produite à Ain Ouessara (Djelfa) a remporté une nouvelle médaille d’or au concours international d’huile d’olive biologique dont les résultats ont été annoncés la semaine passée à Genève (Suisse), a-t-on appris samedi du patron de cette marque Hakim Aliliche. Cette nouvelle récompense s’ajoute à cinq autres médailles d’or obtenues par la marque » Dahbia » dans des compétitions internationales organisées, ces dernières années, à Tokyo (Japon), Berlin (Allemagne), Italie et deux fois de suite à Dubaï (Emirats arabes unis), « un fait ayant renforcé sa place sur le marché international de l’huile d’olive », s’est félicité le même responsable. Aliliche a assuré que les résultats de chaque concours auquel sa marque a participé sont soumis « à nombre de critères, analyses en laboratoires et rapports d’experts de plusieurs nationalités qui imposent la participation d’un produit de très haute qualité répondant à des normes internationales, dont nous œuvrons à préserver le niveau, voire l’améliorer ». Cette année, l’huile d’olive « Dahbia » a également remporté quatre médailles d’argent à Tokyo (Japon), Oslo (Norvège), Turquie et Athènes (Grèce), a fait savoir M. Aliliche. Cet investisseur agricole, qui avait été honoré par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors des assisses nationales agricoles de février dernier, a assuré que ces distinctions l’ont toujours « encouragé à promouvoir l’huile d’olive algérienne à un rang mondial, ce qui est aujourd’hui chose faite ». Il s’est également dit « fier » d’être constamment consulté par des agriculteurs qui viennent lui demander conseil et veulent profiter de son expérience dans le domaine. A noter que Hakim Aliliche s’est spécialisé, depuis une vingtaine d’années, dans l’oléiculture biologique, en procédant à la mise en valeur d’une superficie de plus de 40 ha à Ain Ouessara, pour en faire une ferme modèle de 15.000 oliviers, dont l’irrigation s’appuie sur des techniques économiseuses d’eau.