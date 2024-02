Cité dans une liste d’entraîneurs ciblés Halilhodzic tient le bon bout L’entraîneur bosnien, s’inscrit dans l

Cité dans une liste d’entraîneurs ciblés Halilhodzic tient le bon bout L’entraîneur bosnien, s’inscrit dans la démarche de la FAF qui cherche à engager un entraîneur, ayant une bonne expérience en Afrique et une connaissance parfaite de la mentalité du joueur algérien. Maintenant que le départ du désormais ex- entraîneur des Verts Djamel Belmadi semble inévitable, après l'échec lors de la coupe d'Afrique des nations 2024, plusieurs noms sont cités comme étant potentiellement son successeur à la tête de la barre technique de l'Équipe nationale algérienne. En plus de Vladimir Petkovic, Hervé Renard et Carlos Queiroz, un ancien driver de l'EN est aussi dans la short-list de la Fédération algérienne de football. Après avoir donc annoncé la résiliation du contrat de Belmadi à travers une publication sur X (ex-Twitter), le président Walid Sadi a élargi sa manoeuvre de choix pour trouver le sélectionneur qu'il faut pour prendre les destinées techniques de la sélection algérienne. Ainsi, le nom qui revient le plus souvent est celui de Vahid Halilhodzic. Sans club depuis presque deux ans, Vahid qui a pris du recul pour mieux repartir, a connu ses meilleurs moments en tant que sélectionneur de l'Algérie en 2014, avec une qualification historique pour les Fennecs en huitième de finale de la Coupe du monde jouée au Brésil, a été contacté pour éventuellement revenir en sélection et prendre la place de Belmadi. L'ancien sélectionneur du Japon, de la Côte d'Ivoire et du Maroc, Vahid Halilhodzic serait la piste la plus envisageable pour la Fédération algérienne de football, même si rien n'est encore annoncé de manière officielle. Certaines sources avancent que le retour de Vahid en sélection algérienne est donc sur le point d'être conclu. Très attaché à l'Algérie, Halilhodzic aurait répondu à la sollicitation de la Fédération algérienne de football, mais il a demandé un temps de réflexion. Sa réponse est attendue dans les prochains jours, si ce n'est dans les prochaines heures. Le choix de Halilhodzic est dicté par plusieurs facteurs. Sa discipline de fer et aussi sa grande connaissance du joueur algérien et du football africain, font de lui un prétendant en force pour prendre les destinées techniques des Verts. Dans son choix pour succéder au coach Djamel Belmadi, la Fédération algérienne de football a placé quelques critères de choix très importants, histoire de gagner du temps et permettre au futur entraîneur des Verts d'être en terrain conquis. Ainsi, la FAF a décidé donc de placer les entraîneurs qui connaissent bien l'Algérie en tête de cette liste de sélectionneurs ciblés. D'autre part, elle vise des coachs ayant déjà exercé en Algérie et qui connaissent bien l'Afrique. Il va sans dire que le coach Vahid Halilhodzic s'inscrit dans cette démarche de la FAF. Ceci ne signifie pas que l'instance du football présidée par Walid Sadi, va verser dans la précipitation, en cherchant à vite conclure. Sadi avec son groupe de travail, se donnent le temps qu'il faut avant de bien décider. Moumen Aït Kaci AliMoumen Aït Kaci Ali 00:00 | 28-01-2024 Share