Tabagisme : L’Algérie Troisième En Afrique EDITEUR - 2 FÉVRIER 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre da

Tabagisme : L'Algérie Troisième En Afrique EDITEUR - 2 FÉVRIER 2024

Le tabagisme a pris des proportions alarmantes en Algérie. Selon le dernier rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur les tendances du tabac, l'Algérie est classée parmi les trois premiers pays africains comptant le plus grand nombre de fumeurs en 2024, derrière l'Égypte et l'Afrique du Sud. L'Algérie compte déjà parmi les plus grands consommateurs de café en Afrique ! D'après l'OMS, la situation est inquiétante et mérite une attention particulière de la part des pouvoirs publics. Constituant un problème sanitaire mondial, dans la mesure où l'on enregistre 1,25 milliard de consommateurs, le tabagisme demeure en Algérie une cause majeure de décès et de maladies que l'on aurait pu éviter. L'OMS note dans son rapport que 150 pays sont parvenus à réduire avec succès la consommation de tabac. En dépit des campagnes de sensibilisation menées régulièrement, la tendance en Algérie est à la hausse. La consommation régulière du tabac est en perpétuelle augmentation. Aujourd'hui, le phénomène affecte « profondément » les individus, les communautés et les économies, alerte l'OMS. Malgré la vulgarisation à grande échelle des dangers liés à la consommation du tabac, la dépendance ou plutôt l'addiction à ce produit, dont la nocivité est démontrée scientifiquement, a tendance à prendre des proportions préoccupantes. Des millions d'Algériens continuent de consommer du tabac de manière excessive ! Selon l'OMS, leur nombre dépasse la barre des 6 millions. C'est ce qui met en lumière l'ampleur du défi que représente la lutte contre le tabagisme. C'est à juste titre que le docteur Ruediger Krech, directeur du département de la promotion de la santé de l'OMS, souligne l'importance des progrès réalisés dans le contrôle du tabac, ainsi que les défis face auxquels ils sont exposés. « Des progrès importants ont été réalisés dans le contrôle du tabac ces dernières années, mais il n'y a pas de place pour la complaisance. Je suis stupéfait par les efforts que l'industrie du tabac est prête à déployer pour poursuivre ses profits au détriment de nombreuses vies. Nous constatons que dès qu'un gouvernement pense avoir remporté la lutte contre le tabac, l'industrie du tabac saisit l'occasion de manipuler les politiques de santé et de vendre ses produits mortels », note le spécialiste. Selon une étude établie il y a déjà une dizaine d'années, « les fumeurs algériens sont de plus en plus jeunes. La moyenne d'âge du fumeur est passée de 15-20 ans à 12 ans. Une triste réalité qui met les spécialistes en alerte, sachant que le tabac est à l'origine de 30 % des cancers en Algérie ». Selon la même étude, « plus de 15.000 morts liés au tabac sont recensés chaque année en Algérie, à raison de 45 décès par jour ». « Bien que le tabagisme soit à l'origine de 30 % des cancers en Algérie, un taux qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions, préconise le professeur Messaoud Zitouni, les chiffres continuent à grimper. 25 % des fumeurs sont âgés de moins de 21 ans, 50 % de moins de 27 ans et 75 % de moins de 38 ans ». Faut-il procéder à l'interdiction du tabac dans les lieux publics ? Il est à noter que même l'augmentation de la taxe sur le tabac, prévue par les différentes lois de finances, n'a pas eu l'effet escompté dans la lutte contre le tabagisme. Mohamed M.