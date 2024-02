L’ambassade d’Algérie répond au globe-trotteur Russell Cook : Elon Musk réagit Par rima.a 1 février 2024 à 13:30 Le célèbre globe-trotteur anglais, Russell Cook, a précédemment annoncé avoir rencontré des difficultés, concernant l’obtention du visa algérien, lui permettant de poursuivre son voyage caritatif et être ainsi le premier homme à traverser le continent africain en course à pied. L’objectif de Russell Cook est de relier le point le plus sud en Afrique au point le plus nord en Tunisie en course à pied. Cependant, après avoir traversé 13 pays, l’athlète a fait une vidéo sur les réseaux sociaux, informant sa communauté des difficultés qu’il rencontre quant à l’obtention du visa qui lui permet d’entrer en Algérie. Elon Musk réagit à l’ambassade de l’Algérie au Royaume-Uni Sur la toile, l’annonce de ce globe-trotteur a été largement diffusée jusqu’à atteindre l’ambassade d’Algérie au Royaume-Uni. La représentation diplomatique a vite réagi au problème de Russ Cook et lui a répondu sur le réseau X, anciennement appelé Twitter. Russell Cook, premier homme à traverser l’Afrique en course à pied. En effet, l’ambassade de l’Algérie a invité l’aventurier à déposer sa demande de visa pour l’Algérie, au niveau des consulats algériens à Dakar, Bamako, Nouakchott et les autorités concernées se chargeront de traiter son dossier et lui attribuer le fameux visa algérien, réputé être difficile à obtenir. Cette interaction entre le demandeur de visa et la représentation diplomatique de l’Algérie casse l’image bureaucratique qui colle à l’Algérie. D’ailleurs, la réponse de la représentation diplomatique de l’Algérie à Londres a même plu au propriétaire du réseau X, Elon Musk. En effet, Elon Musk a réagi à cette interaction et a déclaré » c’est ce genre d’interactions qui rend le réseau X spécial », écrit-il. Quant à Russell Cook, le voyageur était impatient de découvrir une nouvelle destination dans la suite de son périple en Afrique. Sur ses réseaux sociaux, il se dit « impatient de visiter l’Algérie ». Actuellement, le globe-trotteur se trouve en Mauritanie.