SPORTS CAN 2023 Les affiches des quarts de finale Placeholder R.S PUBLIÉ 01-02-2024, 07:10 Après une semaine

SPORTS CAN 2023 Les affiches des quarts de finale R.S PUBLIÉ 01-02-2024, 07:10 Après une semaine de suspense qui a vu le pays hôte, la Côte d'Ivoire, réaliser l'une des plus grandes sensations de la compétition, le décor est désormais planté pour la phase des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023. Les rencontres des quarts de finale se joueront les vendredi 02 et samedi 03 février 2024. Les huit pays restants qui disputeront les quarts de finale ont été confirmés. L'Afrique du Sud a obtenu le dernier ticket après avoir éliminé le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du monde de la FIFA, lors d'un match à suspense à San Pedro. La 34e édition du plus grand spectacle footballistique d'Afrique a été tout simplement exceptionnelle, grâce à la qualité du football, aux rebondissements inattendus et, bien sûr, aux supporters passionnés du football africain qui sont venus en nombre et en couleurs dans les cinq villes hôtes de la Côte d'Ivoire. Le Nigeria, triple champion d'Afrique, affrontera l'Angola dans le premier quart de finale le vendredi 2 février à 17h00 avant que la République démocratique du Congo, en quête de son troisième titre, n'affronte une Guinée résistante en fin de soirée (coup d'envoi à 20h00). Le samedi 3 février, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, désormais en pleine confiance, affrontera une redoutable équipe du Mali qui impressionne dans la compétition. A 20h00, le Cap-Vert, l'une des sensations de l'événement sera aux prises avec l'Afrique du Sud. Calendrier des quarts de finale Coupe d'Afrique des nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023: Vendredi 02 février 17h00 GMT | Nigeria - Angola 20h00 GMT | RD Congo - Guinée Samedi 03 février 17h00 GMT | Mali - Côte d'Ivoire 20h00 GMT | Cap Vert - Afrique du Sud