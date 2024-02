DIRECT. Nigeria - Angola : suivez le quart de finale de la CAN 2024 en live Le choc entre le Nigeria et l’Ango

DIRECT. Nigeria - Angola : suivez le quart de finale de la CAN 2024 en live Le choc entre le Nigeria et l’Angola ouvrira les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations ce vendredi 2 février (18 h). Les Super Eagles font figure de favoris eux, qui ont déjà remporté la CAN à trois reprises. Face à eux, les Palancas Negras sont à ce stade de la compétition pour la troisième fois de leur histoire. Suivez Nigeria - Angola en direct. Nigeria - Angola : suivez le quart de final de la CAN 2024 en direct. Nigeria - Angola : suivez le quart de final de la CAN 2024 en direct. | PHOTO : ISSOUF SANOGO/AFP Ouest-France Pierre GUYON. Modifié le 02/02/2024 à 17h46 Publié le 02/02/2024 à 17h01 LIRE PLUS TARD PARTAGER Newsletter Football Chaque jour, le meilleur du foot avec la rédaction des Sports Ouest-France Votre e-mail Le Nigeria de Victor Osimhen a fait la plus forte impression parmi les huit quarts de finalistes de la Coupe d’Afrique des nations, un plateau entièrement renouvelé par rapport à 2022 dans une compétition fatale aux favoris. La plupart des cadors ont déjà disparu, comme les cinq mondialistes de 2022 : le Maroc, la Tunisie, le Cameroun, le Ghana et le Sénégal, également tenant du titre. Sachant que l’Algérie et l’Égypte ne sont plus là non plus. Le Nigeria rêve d’une quatrième étoile Ce vendredi, les Super Eagles, triple vainqueur de la CAN (1980, 1994 et 2013) partiront favoris face à l’Angola au stade Félix-Houphouët-Boigny à Abidjan. Suivez la rencontre en direct. LIRE AUSSI. CAN. « Les espaces de travail ont été transformés en ring de boxe », les journalistes avertis Les compositions Nigeria : Nwabili - Ajayi, Ekong, Bassey - Aina, Onyeka, Iwobi, Zaidu - Simon, Osimhen, Lookman Angola : Signori - Afonso, Gaspar, Buatu, Carneiro - Fredy, Show, Estrela - Gilberto, Mabululu, Dala. CAN, quart de finale Abidjan, Stade Félix-Houphouët-Boigny Nigeria 18 H Angola 17h55 Le Nigeria nouveau favori ? Le Nigeria de Victor Osimhen a fait la plus forte impression parmi les huit quarts de finalistes de la Coupe d’Afrique des nations, un plateau entièrement renouvelé par rapport à 2022 dans une compétition fatale aux favoris. La plupart des cadors ont déjà disparu, comme les cinq mondialistes de 2022 : le Maroc, la Tunisie, le Cameroun, le Ghana et le Sénégal, également tenant du titre. Sachant que l’Algérie et l’Égypte ne sont plus là non plus. 17h45 Le parcours impeccable de l’Angola Première de son groupe avec deux victoires face au Burkina Faso et à la Mauritanie et un match nul contre l’Algérie, les Antilopes noires ont largement disposé de la Namibie en 8e de finale et ce malgré le départ de trois joueurs avant la rencontre. 17h35 Le onze de départ de l’Angola En 4-3-3 : Signori - Afonso, Gaspar, Buatu, Carneiro - Fredy, Show, Estrela - Gilberto, Mabululu, Dala. 17h25 Le parcours sans faute du Nigeria Pour arriver jusqu’en quart de finale, le Nigeria a pour l’instant réalisé un sans-faute avec deux victoires contre la Côte d'Ivoire et la Guinée Bissau en poules et un match nul contre la Guinée équatoriale. En 8e de finale, les Super Eagles ont éliminé le Cameroun (2-0). 17h15 La composition de départ du Nigéria En 3-4-3 : Nwabili - Ajayi, Ekong, Bassey - Aina, Onyeka, Iwobi, Zaidu - Simon, Osimhen, Lookman 17h10 Tout savoir sur le match Nigeria - Angola 17h01 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce direct pour suivre le premier quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations entre le Nigéria et l'Angola. Coup d'envoi de la rencontre à 18 h.