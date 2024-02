EN : Casoni, «Ce serait un honneur d'entraîner l'Algérie» PAR WALID L VENDREDI 2 FÉVRIER 2024 photo_casoni_2

EN : Casoni, «Ce serait un honneur d'entraîner l'Algérie» PAR WALID L VENDREDI 2 FÉVRIER 2024 photo_casoni_28022018 Ancien entraîneur du MC Alger et du MC Oran, Bernard Casoni souhaiterait désormais devenir sélectionneur. Le français a publiquement fait part de son envie de prendre les rennes de l'Équipe Nationale. S'il paraît peu probable que son nom soit celui que retiendra la Fédération Algérienne de Football, Bernard Casoni a au moins le mérite de clairement et publiquement annoncer qu'il souhaite entraîner les Verts. Naïm Beneddra, rédacteur en chef de Goal France et qui a eu Casoni au téléphone ce matin, relaie ainsi les propos du champion d'Europe 1993 avec l'Olympique de Marseille : «J'ai gardé de très bon souvenirs de l'Algérie. Ca serait un honneur de coacher les Verts. J'ai fait des choses au Maghreb, je connais les locaux. J'ai des atouts que les autres n'ont pas. Il y a du potentiel en Algérie. La pression relative à ce poste ? Quand vous êtes passé par le MCA et l'OM, vous êtes armés pour tout (...) La sélection, c'est une aventure humaine. On a envie de vivre des moments forts. Il y a une grande passion en Algérie. L'échec à la CAN de l'Algérie ? Ils l'ont gagné en 2019 et ce n'est pas évident de repartir au combat. Peut-être qu'il y a eu des paramètres qui font que... Ce n'est pas toujours évident. Mais il faut rester mesuré dans les commentaires à l'encontre de Belmadi.» DZfoot