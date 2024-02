LA race des seigneurs

Ils abandonnent les Bleus pour libérer l’Algérie À propos C’est l’incroyable histoire de l’équipe du FLN, le Front de libération national algérien. En 1958, en pleine guerre d’indépendance en Algérie contre l’armée française, des joueurs du championnat français vont disparaître pour former, de l’autre côté de la Méditerranée, l’équipe du FLN. Le « onze de l’indépendance » va faire connaître la lutte du peuple algérien au Moyen-Orient, en Europe de l’Est et même en Chine et au Vietnam. Mustapha Zitouni et Rachid Mekhloufi s’apprêtaient à disputer la Coupe du monde 1958 en Suède avec l’équipe de France ! – Source: Le football des immigrés : France-A...