USMAn : Cherche Entraîneur Désespérément EDITEUR - 3 FÉVRIER 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans

USMAn : Cherche Entraîneur Désespérément EDITEUR - 3 FÉVRIER 2024 La phase aller du championnat de football de Ligue 2 vient de s'achever. L'USMAn termine quinzième avec 13 points, occupant une place de relégable. Confronté à d'innombrables problèmes, dont celui de la dette, qui s'élève à plus de quatorze milliards de centimes, le club bônois s'est vu interdire tout recrutement par la CRL (Chambre de Résolution des Litigesn NDLR) relevant de la Fédération Algérienne de Football (FAF). Celle-ci conditionnant la délivrance des licences aux nouvelles recrues et aux anciens joueurs qui réclament toujours leurs salaires impayés par le règlement de la dette, les dirigeants et le staff technique étaient donc dans l'obligation d'évoluer avec l'équipe réserve en Ligue 2. Malheureusement, elle n'a enregistré que de mauvais résultats, qui l'ont cantonné dans la zone rouge. À six journées de la fin de la phase aller, Nacer Benali a démissionné de la présidence du club et Smaïn Kouadria le remplace pour prendre en charge le club. Celui-ci a certes du pain sur la planche et a annoncé d'importants changements et de bonnes nouvelles, comme la désignation de Nadir Leknaoui à la tête de la barre technique, en remplacement de Kamel Mouassa. Mais la défection du coach Leknaoui a compliqué davantage la mission du boss, Kouadria, ce qui a fait que l'équipe évolue sans entraîneur depuis la dixième journée. Ainsi, la barre technique a été confiée, à titre provisoire, au Directeur Technique Sportif (DTS), Lazhar Ghazel. Sous sa direction, les Tuniques Rouges enregistrent de bons résultats, tant à l'extérieur qu'à domicile. « Nous souhaitons que l'USMAn sorte définitivement de la zone rouge lors de la phase retour. C'est vrai que le club qui a évolué avec l'équipe réserve continue de traverser une mauvaise période à cause de la dette. Il faut que les autorités et toutes les entreprises publiques et privées mettent la main à la pâte pour sauver notre USMAn de la relégation », ont déclaré des supporters. Quant au président, il a affirmé à la presse qu'il annoncerait son départ définitif après la dernière journée ESEG-USMAN, si les promesses n'étaient pas tenues. « S'engageant sur tous les fronts, le club a besoin d'être soutenu lors du mercato d'hiver », a précisé Kouadria. Cependant les supporters continuent d'être exigeants, en réclamant le règlement de la dette, le recrutement de nouveaux éléments pour renforcer les trois compartiments de l'équipe et la désignation d'un nouvel entraîneur à la hauteur. « Les vrais enfants de notre ville peuvent venir en aide à l'USMAn, qui ne manque de rien puisque tous les ingrédients sont réunis pour la hisser parmi les grands clubs du pays », a fait savoir Faouzi, gérant d'un débit de boissons dont ses deux frères décédés Amar « Bonani » et Karim, étaient connus comme de fervents supporters des Tuniques rouges. Nejmedine Zéroug