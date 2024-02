Banque d’Algérie et marché informel : à combien s’échangent les devises ce 1ᵉʳ février ? Par Nour.C 1 février 2024 à 3:21 Les principales devises étrangères semblent maintenir une certaine stabilité, que ce soit sur le marché officiel de la Banque d’Algérie ou sur le marché noir, et ce, malgré les disparités apparentes entre ces deux marchés. Dans cet article, découvrez les taux de change des devises pour ce jeudi 1ᵉʳ février et explorez les tendances qui caractérisent les échanges monétaires aujourd’hui. Ce jeudi 1ᵉʳ février 2024, les revendeurs de devises opérant au niveau de la bourse informelle proposent l’euro à 234.00 DA à l’achat et à 236.00 DA à la vente. Après avoir connu une légère augmentation au cours de cette semaine, la monnaie européenne maintient sa valeur au-dessus de la barre symbolique des 230.00 DA. En ce qui concerne le dollar américain, les taux s’établissent à 217.00 DA pour l’achat et à 220.00 DA pour la vente, et ce, sur le même marché, à savoir celui du Square Port Saïd à Alger. Parallèlement, pour la livre sterling britannique, les cambistes du marché parallèle ont fixé des tarifs à 262.00 DA pour l’achat et à 265.00 DA pour la vente. Alors qu’ils proposent l’achat du dollar canadien à 156.00 DA et sa vente à 158.00 DA. À LIRE AUSSI : >> Air Algérie dévoile ses tarifs promotionnels pour le Ramadan 2024 Banque d’Algérie : le dinar face aux devises ce 1ᵉʳ février ! Selon les cotations commerciales du dinar à la Banque d’Algérie entre le 31 janvier et le 2 février 2024, l’euro a débuté avec un taux d’achat de 145.63 DA par unité et un taux de vente de 145.69 DA. De même, le dollar américain, en tant que pivot mondial des échanges, affiche un taux d’achat de 134.65 DA et un taux de vente de 134.67 DA, selon ces mêmes données officielles. De plus, les chiffres du marché formel fournissent également des indications sur d’autres monnaies étrangères. La livre sterling britannique, par exemple, se positionne à un taux d’achat de 170.69 DA et à un taux de 170.77 DA pour la vente, indiquant une légère tendance à la hausse. Le dollar canadien s’établit à 100.33 DA pour l’achat et à 100.38 DA pour la vente. Pour conclure, le tableau ci-dessous synthétise ces informations, offrant une vue d’ensemble des cours de change du dinar algérien tant sur le marché officiel que sur le marché parallèle pour ce jeudi 1ᵉʳ février 2024 :