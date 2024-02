Réunion du Gouvernement : plusieurs dossiers à l’ordre du jour Par ania.b 1 février 2024 à 14:30 Hier, le me

Réunion du Gouvernement : plusieurs dossiers à l’ordre du jour Par ania.b 1 février 2024 à 14:30 Hier, le mercredi 31 janvier 2024, le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a dirigé une réunion du Gouvernement axée sur divers sujets de grande importance. En effet, lors de cette séance, les services du Premier ministre ont présenté des exposés détaillés sur la progression de la mise en œuvre du plan de solidarité nationale. Ce plan vise à renforcer les liens sociaux et à atténuer les disparités économiques. Il a été souligné que la solidarité nationale est une priorité du gouvernement dans la période actuelle. Un autre point abordé concernait l’organisation du marché et la disponibilité des produits de large consommation pendant le mois de Ramadan. La priorité étant de garantir l’accès facile à ces produits essentiels tout en maintenant la stabilité des prix pour le bien-être de la population. Gestion efficace des ressources en eau et des équipements publics La réunion a également mis en lumière la situation des ressources en eau et la gestion efficiente des équipements publics. Des mesures concrètes seront prises pour assurer une distribution équitable de l’eau et une maintenance adéquate des équipements publics, favorisant ainsi un environnement sain et durable. Un exposé crucial portait sur la stratégie nationale pour la production et le stockage des carburants. Le gouvernement s’engage à garantir la sécurité énergétique du pays en optimisant les capacités nationales de raffinements. Cette démarche vise également à répondre aux besoins du marché national et à diversifier les exportations, conformément aux directives du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Pour conclure, un projet de stratégie nationale pour lutter contre les effets négatifs du changement climatique a été présenté lors de la réunion. Le gouvernement prend des mesures proactives pour atténuer les conséquences du changement climatique et protéger l’environnement. Un décret exécutif relatif à la concrétisation du programme national de dessalement d’eau de mer a également été adopté, démontrant l’engagement du gouvernement envers la préservation des ressources en eau.