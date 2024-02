CAN 2023, quart de finale Le Nigéria en demi-finales Placeholder R.S PUBLIÉ 02-02-2024, 22:52 Le Nigéria et l’Angola s’affrontaient ce vendredi soir, dans la première affiche des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023. Les Super Eagles ont assuré l’essentiel en s’imposant 1-0 grâce à une réalisation de Lookman à la 41ème minute. Dès le coup d’envoi, les angolais affichent très vite leurs intentions et filent le but nigérian. Stanley Nwabali doit briller pour écarter une première tentative de Gelson Dala en corner (4e). Les Super Eagles calment progressivement leurs ardeurs en ressortant proprement les ballons et en maîtrisant leur positionnement dans la défense. Dans le même temps, Osimhen et ses hommes gagnent aussi des espaces et progressent vers le camp adverse. Osimhen place sa tête sur un centre de Moses Dady Simon parti du côté droit (24e) mais le ballon est sauvé par le portier Nyimi Antonio. Le Nigéria concrétise sa domination grâce à Ademola Lookman, auteur de l’ouverture du score à la 41ème minute. Moses dady Simon accélère sur le flanc gauche et centre dans la surface de réparation où le buteur se trouvait libre de tout marquage. Il a tout le temps pour armer son tir et foudroyer le portier angolais qui n’a vu que du vent. Déjà auteur d’un doublé face au Cameroun en huitièmes de finale, l’attaquant de l’Atalanta Bergame permet à son équipe d’avoir une petite avance à la pause. Au retour des vestiaires, le Nigéria garde la possession du ballon mais est à deux doigts de se faire punir sur une perte de balle dans l’entrejeu. Lancé après cette méprise d’Onyeka, Antonio Salvador se présente face au portier nigérian mais son tir est repoussé par le poteau (59e). Le Nigéria croit également doubler la mise sur une tête d’Osimhen reprenant un coup franc de Lookman. Mais l’attaquant du Napoli est signalé hors-jeu par le VAR (75e). Le Nigéria subit dans les dernières minutes mais ne laisse aucune faille aux angolais. Placeholder R.S PUBLIÉ 02-02-2024, 22:52