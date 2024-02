Belmadi répond à la FAF et pose ses conditions de départ Par Zakaria S 12 février 2024 à 16:12 Djamel Belmad

Belmadi répond à la FAF et pose ses conditions de départ Par Zakaria S 12 février 2024 à 16:12 Djamel Belmadi a répondu à la notification de la fédération algérienne de football, dont il a été destinataire il y a quelques jours, pour revenir à Alger pour négocier la résiliation de son contrat. En effet, il exige la totalité de ses salaires, jusqu’à la fin de son contrat, pour partir. Le dossier Djamel Belmadi est loin d’être bouclé. Au moment où la fédération algérienne de football s’active pour nommer un nouveau sélectionneur national, le concerné n’a toujours pas résilié son contrat à l’amiable, mettant ainsi Walid Sadi dans une situation embarrassante. Il y a quelques jours, l’instance fédérale a adressé une notification à Djamel Belmadi, via à un courrier. Sa démarche était dictée par le souci de protéger la sélection à travers le recrutement d’un nouveau sélectionneur dans les meilleurs délais, pour lui permettre d’entamer sa mission rapidement et préparer les prochaines sorties des Verts. Dans le document transmis à Belmadi, la Fédération a pris soin d’indiquer que ne voyant rien venir du côté du destinataire de la correspondance qui a demandé un temps de réflexion pour faire connaître sa réponse sur la fin de la relation contractuelle entre les deux parties discutée à Bouaké et poursuivie à Alger. Qu’exige Belmadi dans sa réponse à la FAF ? Selon le média qatari « winwin », Djamel Belmadi a officiellement répondu la correspondance de la FAF. En effet, il a exigé la totalité de ses salaires jusqu’à la fin de son contrat, qui expirera en décembre 2026, pour partir. Selon la même source, celui qui est toujours en poste à la tête de l’équipe d’Algérie menace de saisir la FIFA en cas de licenciement, et ce, afin de recouvrir ses droits. Ainsi, Belmadi réclame une indemnité de 35 mois, soit une somme faramineuse de 7,28 millions d’euros. Il faut dire que c’est le statu quo concernant les négociations entre les deux parties pour une séparation à l’amiable. Reste à savoir maintenant comment fera Walid Sadi pour en finir avec cette affaire qui continue à faire couler beaucoup d’encre depuis l’élimination des Verts de la CAN-2023.