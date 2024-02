Carlos Queiroz en pôle position pour succéder à Djamel Belmadi Par Zakaria S 12 février 2024 à 19:36 Carlos Queiroz ferait l’unanimité de la commission chargée d’études des cadidatures pour le poste de sélectionneur national. Il pourrait être sur le banc des Verts pour succéder à Djamel Belmadi. Certes, le départ de Djamel Belmadi de l’équipe d’Algérie est loin d’être acté. Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, la fédération algérienne de football n’a pas encore trouvé un accord avec lui pour une séparation à l’amiable. 🚨 À LIRE AUSSI : Belmadi répond à la FAF et pose ses conditions de départ En attendant d’en finir avec le dossier Belmadi, l’instance fédérale, qui a installé une commission chargée d’étude des candidatures pour le poste du sélectionneur national, s’active pour nommer un nouveau driver des Verts. Les rumeurs vont bon train concernant l’identité de celui qui succèdera à Belmadi sur le banc des Fennecs. Selon « Onze Mondial », Carlos Queiroz serait désormais le grand favori pour endosser le costume de sélectionneur de l’Algérie. Libre depuis sa dernière expérience au Qatar, le technicien portugais de 71 ans répond au profil. Alors que le dossier Hervé Renard était trop compliqué en raison de son engagement avec la FFF, Queiroz est la grande priorité au point qu’une annonce pourrait même avoir lieu dans les jours qui viennent, ajoute la même source. Queiroz, un entraineur de renom Carlos Queiroz n’est pas à présenter. Il a entrainé les plus grands clubs européens et fait ses preuves avec toutes les sélections qu’il a dirigées, entre autres le Portugal, la Colombie, l’Afrique du Sud, l’Iran ou encore L’Égypte. Mieux, il a exercé dans de grands clubs européens, entre autres Sporting Portugal, Real Madrid et Manchester United. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il dispose d’un CV bien étoffé qui lui permet de redresser la barre en sélection nationale. Actuellement, il est libre après avoir résilié avec le Qatar le mois de décembre dernier, soit à un mois seulement de la Coupe d’Asie. Le voir nommer à la tête des Verts est possible.