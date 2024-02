Zekri, le seul entraineur algérien à avoir postulé pour succéder à Belmadi Par Zakaria S 13 février 2024 à 14:34 Noureddine Zekri a postulé pour le poste de sélectionneur national. Il est le seul entraineur algérien à avoir déposé sa candidature pour succéder à Djamel Belmadi à la tête des Verts. Bien que le divorce entre Djamel Belmadi et la fédération algérienne de football est encore loin d’être acté, la succession du désormais ex-sélectionneur national est ouverte. La commission installée par Walid Sadi continue à examiner les différentes candidatures. 🟢 À LIRE AUSSI : Belmadi répond à la FAF et pose ses conditions de départ Aux dernières nouvelles, nous avons appris qu’un seul entraineur algérien a osé déposer sa candidature. Noureddine Zekri, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a officiellement postulé pour succéder à Djamel Belmadi. Le natif de Batna (59 ans), dispose d’une licence UEFA pro, après avoir étudié en Italie. Il a entrainé les deux équipes algériennes, le MCA et l’ESS, mais il a passé l’essentiel de sa carrière en Arabie Saoudite, où il a exercé dans plusieurs clubs, entre autres Damac, Al-Raed et Al-Fayhae. « J’ai un bon projet pour l’équipe d’Algérie » Dans une déclaration accordée au média qatari « winwin », Noureddine Zekri confirme avoir postulé pour le poste de sélectionneur national de l’équipe d’Algérie. Il se dit même ambitieux dans le cas où il sera nommé à la tête des Verts. « Effectivement, j’ai déposé ma candidature pour entrainer l’équipe d’Algérie. En toute modestie, je réponds au profil pour occuper ce poste. Je suis confiant ». Dira-t-il d’emblée. Et d’ajouter : « J’ai un grand projet que je souhaiterais concrétiser avec la sélection de mon pays. Certes, une sélection ce n’est pas comme un club, mais on a de talentueux joueurs qui évoluent dans de différents championnats au monde. Il faut juste faire les bons choix concernant les joueurs sélectionnés pour avoir une bonne sélection ». Rappelons que Carlos Queiroz est en pôle position pour succéder à Djamel Belmadi. Son profil plaide en sa faveur pour être sur le banc des Verts à partir de la prochaine sortie des Fennecs.