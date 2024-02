J’irai dormir chez vous : on connaît la date de diffusion de l’épisode sur l’Algérie Par rima.a 14 février 20

J’irai dormir chez vous : on connaît la date de diffusion de l’épisode sur l’Algérie Par rima.a 14 février 2024 à 11:39 Dans l’émission française « J’irai dormir chez vous », le gobe-trotteur Antoine de Maximy s’est fixé comme objectif de partir à la rencontre des habitants de tous les pays et, accessoirement, passer la nuit chez eux. Une aventure qu’il a décidé de mener seul sans son équipe technique. Pour ce faire, l’animateur français a développé un dispositif de mini-caméra qu’il fixe sur lui pour filmer les gens qu’il rencontre à leur état naturel. Une méthode qui lui permet de saisir l’état d’esprit des pays qu’il traversera. Antoine De Maximy, l’infatigable globe-trotteur à la conquête du monde. J’irai dormir chez vous : Antoine De Maximy dans un épisode inédit sur l’Algérie Vêtu de sa chemise rouge et armé de son sac à dos et de trois caméras, Antoine De Maximy part à l’aventure dans des destinations plus ou moins lointaines et partage son expérience et ses voyages uniques dans son émission de documentaire, « J’irais dormir chez vous ». Le mois de septembre dernier, le globe trotteur a fait son apparition dans les rues d’Alger, annonçant le début du tournage de cette émission en Algérie. D’ailleurs, de nombreux Algériens ont partagé leurs photos en compagnies d’Antoine de Maximy sur la toile. Par ailleurs, l’animateur français revient dans une nouvelle vidéo, publié sur ses réseaux sociaux, pour annoncer la date de diffusion du nouvel épisode de son émission « J’irai dormir chez vous ». Un épisode inédit, tourné en Algérie, sera diffusé le vendredi 8 mars 2024, sur RMC Découverte. « J’ai le plaisir de vous annoncer que l’épisode Algérie que j’ai tourné, le mois de septembre dernier, va passer sur RMC Découverte le vendredi 8 mars à 21 h 10 », a annoncé Antoine De Maximy. @antoinedemaximyoff INÉDIT ! Découvrez j’irais dormir chez vous en Algérie, le Vendredi 8 Mars à 21h10 sur RMC Découverte (Canal 24 de la TNT) #Jiraisdormirchezvous #AntoineDeMaximy #PourToi #Algerie #algerie🇩🇿 #Magreb ♬ Gen 1 – Fabrice Viel Voyager autrement avec Antoine De Maximy En 2003, aucune chaine de télévision ne croyait vraiment à ce projet. Et pourtant, vingt ans plus tard, le globe-trotteur arpente toujours le monde et son émission est devenue culte. Au bout de ses 64 ans, l’infatigable Antoine bourlingue toujours seul à travers la planète avec ses drôles de caméras pour filmer des inconnus, chez qui il s’invite pour passer la nuit. Ce concept inédit d’Antoine De Maximy, qu’on ne présente plus et son émission, ont rapidement trouvé leur public parmi les amateurs des voyages et des expériences qui sortent des sentiers battus.