Randonnées À L’Edough (Annaba) : Un Weekend Sans Répit En Vue EDITEUR - 14 FÉVRIER 2024 Cliquez pour partager

Randonnées À L'Edough (Annaba) : Un Weekend Sans Répit En Vue EDITEUR - 14 FÉVRIER 2024 Des randonnées pédestres seront organisées durant le weekend, au profit de la jeunesse à Annaba. Cela fait partie d'un programme visant à développer le tourisme de montagne mis en place par la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) de la wilaya et mis en application par l'association de la génération des jeunes pour le développement des talents. En effet, la DJS a concocté, dans le cadre de la journée nationale du Chahid coïncidant avec le 18 février de chaque année, un riche programme de randonnées pédestres sur les parcours forestiers et de montagne de l'Edough, dans sa troisième édition. Ces périples dans la nature auront lieu à Seraïdi les jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 février. Ces promenades organisées profiteront à des jeunes de la région pourvu qu'ils s'inscrivent à ces activités. Il y a lieu de relever que les monts de l'Edough s'étendent de la wilaya d'Annaba à la wilaya de Skikda. Il s'agit d'une région assez vierge qui présente une très haute diversité biologique (faunistique, floristique et écosystémique). Elle présente des atouts indéniables en matière de potentialités éco-touristiques et doit donc faire l'objet d'une protection et d'une sensibilisation auprès de la population locale, notamment contre les feux de forêts, comme cela été le cas l'été passé dans plusieurs régions du monde, y compris notamment la Méditerranée et l'Algérie. Les randonnées aux monts de l'Edough sont ainsi organisées afin de faire découvrir aux participants les services écosystémiques de la forêt et les dangers qui menacent cet écosystème, entre autres les feux de forêts. Z. A.