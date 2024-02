Djemaâ Hocine À El Bouni (Annaba) : Les Habitants Au Bord Du Chaos EDITEUR - 14 FÉVRIER 2024 Cliquez pour par

Djemaâ Hocine À El Bouni (Annaba) : Les Habitants Au Bord Du Chaos EDITEUR - 14 FÉVRIER 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Les habitants de la localité de Djemaâ Hocine, dans la commune d’El Bouni, dénoncent un état des lieux pour le moins désastreux, bien en deçà de la définition même de « zone d’ombre ». À ce jour, cette zone rurale ne disposerait, pour ainsi dire, d’aucune « infrastructure vitale ». Pour commencer, la localité ne disposerait d’aucun repère de routes ni de trottoirs. Les habitations sont construites « au milieu de zones boueuses et marécageuses sujettes à des inondations et à la formation de mares d’eau dès qu’il pleut ». Aucun éclairage public n’a été installé, de même pour les réseaux d’électricité et d’eau potable, qui sont plus qu’inconstants et défectueux, selon les habitants. Ces derniers soulignent que plusieurs secteurs n’ont toujours pas été raccordés au réseau d’eau potable, et qu’aucun réseau d’assainissement des eaux usées ne figure dans les cités. À ce stade, les habitants disent littéralement vivre au milieu des eaux usées qui se déversent le long des pistes, qui font figure de routes « médiévales » et sont impraticables tant pour les piétons que pour les véhicules. Par ailleurs, un service postal est inexistant, en plus du manque de nombreuses nécessités vitales pour la survie de la population sur place. Les habitants de Djemaâ Hocine se trouvent ainsi abandonnés au milieu d’un marécage en devenir. Ces plaintes et doléances ont été portées à l’attention de l’Assemblée Populaire Communale (APC) d’El Bouni. Il convient de noter que plusieurs cités de la commune sont déjà inscrites dans le cadre d’études de terrain pour l’installation d’un réseau d’assainissement des eaux usées. Dans le temps imparti, les habitants de Djemaâ Hocine ne ménagent pas leurs efforts pour faire valoir leurs droits auprès des autorités d’El Bouni, depuis des années maintenant. Soufiane Sadouki