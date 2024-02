Succession de Belmadi : la liste finale des candidats connue Par Zakaria S 14 février 2024 à 12:18 Trois ent

Succession de Belmadi : la liste finale des candidats connue Par Zakaria S 14 février 2024 à 12:18 Trois entraineurs figurent dans la short-list des potentiels successeurs de Djamel Belmadi à la tête de l’équipe d’Algérie. Il s’agit des Portugais Carlos Queiroz et José Peseiro ainsi que le Croate Vladimir Petkovic. Il y a une semaine, le président de la fédération algérienne de football, Walid Sadi, a installé une commission ad hoc chargée d’études des candidatures pour le poste de sélectionneur national. Bien que Djamel Belmadi n’ait toujours pas résilié son contrat, le président de la FAF s’active pour nommer son successeur. La commission ad hoc, qui a tenu sa première réunion jeudi passé, a établi une première short-list de 29 sélectionneurs. Cette dernière a été réduite à 11 puis 6 et enfin 3. L’identité des trois potentiels successeurs à Belmadi sont connus. En effet, il s’agit de Carlos Queiroz, José Peseiro et Vladimir Petkovic. Quels sont les dessous des négociations avec Queiroz ? L’information a filtré il y a quelques jours. Carlos Queiroz est en pôle position pour succéder à Djamel Belmadi. Selon plusieurs médias, Walid Sadi a établi les premiers contacts avec l’agent de l’entraineur portugais de 71 ans. À cet effet, nous avons appris qu’un contrat d’une courte durée de deux ans a été proposé à l’ex-sélectionneur du Portugal, l’Iran ou encore l’Égypte. En effet, il aura pour mission de qualifier les Verts à la Coupe du Monde-2026. Concernant le salaire, la FAF a proposé 130.000 euros par mois, soit 70.00 euros moins ce que touchait Belmadi. Rappelons que le salaire du futur sélectionneur national ne dépassera pas les 150.000 euros, selon des informations qui ont fuité du siège de Dely Brahim. Peseiro, l’autre piste sérieuse L’autre potentiel successeur à Belmadi, c’est aussi un Portugais. En effet, il s’agit de l’actuel sélectionneur du Nigéria, José Peseiro. Celui qui a mené les « Supers Eagles » à atteindre la finale de la dernière CAN répond parfaitement au profil. Mais le problème qui se pose, c’est qu’il n’est pas maitre de son destin, en étant toujours sous contrat avec la fédération nigériane. Le technicien portugais de 64 ans n’envisage pas à quitter son poste puisqu’il souhaiterait poursuivre l’aventure avec la sélection nigériane. Ce qui complique encore la situation, il ne veut pas prononcer sur son avenir avant la fin du mois en cours. Petkovic en plan C Dans le cas où les négociations avec les Portugais Carlos Queiroz et José Peseiro n’aboutissent pas, l’instance fédérale va se projeter sur le plan C, à savoir Vladimir Petkovic. Le technicien de 64 ans, qui dispose de trois nationalités, bosniaque, croate et suisse, répond lui également au profil. Il a réalisé un bon parcours avec la sélection suisse entre 2014 et 2021. Le seul bémol, c’est qu’il n’a jamais exercé en Afrique.