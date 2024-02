Anniversaire des explosions nucléaires dans le Sud: une caravane de solidarité au profit des habitants de Regg

Anniversaire des explosions nucléaires dans le Sud: une caravane de solidarité au profit des habitants de Reggane Publié Le : Mercredi, 14 Février 2024 08:41 Lu : 11 fois Imprimer Evoyer Partagez Anniversaire des explosions nucléaires dans le Sud: une caravane de solidarité au profit des habitants de Reggane ADRAR - Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, a donné, mardi soir à Adrar, le coup d’envoi d’une caravane de solidarité au profit des habitants de la région de Reggane (150 km au sud d’Adrar), à l’occasion de la commémoration du 64e anniversaire des explosions nucléaires effectuées par l’occupant français dans le Sud algérien. Cette caravane, qui a pris le départ à partir du siège de la wilaya, est composée de plusieurs camions chargés de près de 80 tonnes d’aides en denrées alimentaires, équipements médicaux et paramédicaux, matelas, couvertures et fauteuils roulants destinés aux personnes aux besoins spécifiques. La caravane qui s'est ébranlée, dimanche depuis Alger en direction de Reggane, est organisée à l’initiative du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit, en coordination avec le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique et le Croissant-Rouge algérien (CRA). Intervenant à cette occasion, M. Rebiga accompagné de la présidente du CRA, Ibtissam Hamloui, a indiqué que cette wilaya "révolutionnaire a trop souffert des explosions nucléaires survenues à Reggane", signalant que cette caravane est une initiative organisée par le secteur des Moudjahidine depuis plusieurs années et traduit ainsi "les nobles valeurs de solidarité et de fraternité" du peuple algérien. Il a ajouté que cette caravane de solidarité intervient en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en rapport avec la prise en charge sociale des catégories affectées pendant la glorieuse Guerre de libération nationale. De son côté, Mme Hamloui a souligné que le CRA commémore chaque année ce "triste anniversaire" par l’organisation d’actions de solidarité portant sur l’attribution d’aides humanitaires, et ce, avec le concours de plusieurs partenaires. Il est attendu que M. Rebiga interviendra dans la soirée sur les ondes de la Radio locale, selon le programme de la première journée de sa visite. Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit poursuivra mercredi sa visite dans la wilaya, au cours de laquelle il présidera la cérémonie de recueillement à la mémoire des glorieux martyrs de la Révolution algérienne, et procédera à l’inauguration et la baptisation d’un groupement scolaire du nom du défunt "Moudjahid Mohamed Djoudi"’, avant de présider à l’université Ahmed Draya, la cérémonie officielle commémorant le 64e anniversaire des explosions nucléaires françaises à Reggane (13 février 1960).