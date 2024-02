Nouredine Zekri (candidat au poste de sélectionneur national) : «Avec moi à la tête de l’EN, nous n'aurions p

Nouredine Zekri (candidat au poste de sélectionneur national) : «Avec moi à la tête de l’EN, nous n'aurions pas raté le mondial, ni quitté la CAN» Placeholder BOUKHEMIA MOHAMED PUBLIÉ 14-02-2024, 11:00 Seul entraîneur algérien, jusqu’à présent, à déposer sa candidature pour le poste de sélectionneur national, Nouredine Zekri expose sans détour, dans cette interview accordée à notre quotidien, ses motivations et son projet. Il promet une révolution dans l'équipe nationale s'il est choisi. Le Soir d’Algérie : Qu'est-ce qui vous pousse à vous présenter pour ce poste de sélectionneur national ? Nouredine Zekri : J'ai déposé ma candidature par l'intermédiaire de mes agents à la commission de la FAF, convaincu de posséder toutes les qualifications nécessaires pour être entraîneur national. J'ai une confiance totale quant à l'octroi de l'opportunité de coacher l'équipe nationale de mon pays. Comment expliquez-vous le fait d'être le seul entraîneur algérien à vous intéresser au poste ? Je suis un Algérien fier de l'être, mais ma formation et mes diplômes ont été obtenus en Italie. Notre championnat ne forme pas suffisamment d'entraîneurs, ce qui marginalise les techniciens algériens. On a donné des diplômes à des entraîneurs sans leur accorder l’opportunité de s’imposer, sans penser à les aider dans leur carrière. Les membres de la commission de la FAF devraient sérieusement réfléchir à cela. C'est-à-dire… La plupart des membres de la commission de la FAF chargée de l’étude des candidatures sont des enseignants d’université et des formateurs d’entraîneurs algériens. Je vois mal comment ces gens-là pourront choisir un entraîneur étranger à la tête de l’EN. A mon avis, c’est un non sens. Quel est le domaine d'intervention prioritaire que vous avez identifié chez les Verts ? Construire une grande équipe nationale en misant sur les meilleurs joueurs, qu'ils soient locaux ou évoluant à l'étranger. L'avis des anciens sélectionneurs, anciens internationaux et autres spécialistes sera crucial. L'équipe nationale doit appartenir à tous les Algériens et être construite avec leur consultation. Je n’aurai aucun complexe à ouvrir le débat et à écouter l’avis des autres. Un entraîneur national n’a pas le droit de gérer la sélection à sa guise, comme une propriété privée. Cela doit cesser. Quels seraient vos atouts pour prétendre à ce poste ? Je crois que depuis 2010, les entraîneurs précédents n'ont pas su bâtir un vrai projet pour l'équipe nationale. Ils n’ont pas pu tirer profit de cette abondance de joueurs et de talents pour construire une grande sélection qui reflète la meilleure image de l'Algérie sur la scène internationale. Avec moi, cela changerait. Je promets une véritable révolution en équipe nationale et un vrai projet. Je ne suis pas un vendeur d'illusions, mais un entraîneur déterminé à réussir. Avec moi à la tête de l'équipe nationale, nous n'aurions jamais raté une qualification pour le Mondial, ni quitté la CAN au premier tour. Entretien réalisé par Mohamed Boukhemia Placeholder BOUKHEMIA MOHAMED PUBLIÉ 14-02-2024, 11:00