Vol de câbles en cuivre d’Algérie Télécom : Sidi Amar première impactée La Rédaction by La Rédaction 14 févrie

Vol de câbles en cuivre d'Algérie Télécom : Sidi Amar première impactée La Rédaction 14 février 2024 Annaba Algérie Télécom continue à faire l'objet d'«attaques» récurrentes perpétrées par des voleurs des câbles en cuivre. La direction locale fait état de pertes considérables qui impactent directement les caisses de l'entreprise. Les équipes d'Algérie Telecom ont été déployées sur plusieurs communes de la wilaya, cette semaine, afin de remettre à niveau les lignes fragilisées par les vols de câbles. Plusieurs quartiers enregistrent, en effet, des perturbations, voire des coupures, que ce soit au niveau des lignes téléphoniques, que de la connexion Internet. La commune de Sidi Amar arrive en tête de liste pour ce qui est des communes les plus touchés par le trafic de câbles en cuivre du réseau de télécommunication. 8 quartiers de la commune enregistrent des désagréments importants relativement aux réseaux télécoms. Il s'agit des quartiers de Merzoug Amar, Chaiba, UV4, UV5, 508 et 920 logements. Les communes d'El Hadjar et d'El Bouni ne sont pas en reste. Le quartier de Boukhadra3 enregistre, à lui seul, un taux de récidive considérable dans les vols de câbles. Même chose au niveau de la commune chef-lieu, où le quartier de la Caroube a récemment été visé par un vol de fils massif. Ayant engendré une coupure des réseaux téléphonique et Internet, cet incident a nécessité l'intervention des équipes techniques d'Algérie Telecom en urgence. Il est à préciser que ce dernier constat ne concerne que la période qui s'étend de décembre dernier à ce jour. Autant dire, que les pertes sont colossales au long de l'année et représente un véritable manque à gagner pour le géant de la télécommunication algérienne. Par : C. K