Arrêt sur image à Souidani Boudjemaa : Cette station qui souille la ville La Rédaction by La Rédaction 14 févr

Arrêt sur image à Souidani Boudjemaa : Cette station qui souille la ville La Rédaction by La Rédaction 14 février 2024in Annaba

La station de bus Souidani Boudjemaa, communément appelée «El Hattab», continue d'entacher l'image de toute une ville, malgré le colossal projet de réhabilitation qui devait la concerner. L'année dernière, nous avions annoncé, dans nos colonnes, le lancement de travaux censés être imminents à l'époque, relativement à cette station, mais, également, à celle de Kouche Noureddine. Aujourd'hui, soit une année après, la situation est toujours aussi catastrophique sur les lieux, et le projet en stand-by. Insalubrité, insécurité, qualité de service déplorable, sont autant de paramètres qui caractérisent cette station, devenue un haut lieu du banditisme en fin de journée. Sa modernisation et sa réhabilitation sont censées lui donner une image plus contemporaine à la hauteur du statut de modernité que convoite la ville. Le projet de réhabilitation, ayant été validé par l'ex-P/APC, M. Chouchane, qui nous a confié, alors, que la Commune n'attendait que le versement du budget alloué pour entamer les travaux. Aujourd'hui, le flou demeure sur ce sujet, d'autant plus que l'APC de la commune chef-lieu connait des temps durs. Rappelons, qu'après évaluation, l'APC a demandé un important budget à la wilaya pour mener à bien ce projet. 19.8 milliards de centimes seront, ainsi, nécessaires à la réhabilitation de la station Kouche Noureddine. Le wali a qualifié cette dernière de véritable point noir dans la wilaya, tant l'insalubrité et le désordre qui y règnent sont devenus latents. 5 milliards de centimes seront, par ailleurs, nécessaires pour mener à bien les travaux relatifs à la station Souidani Boudjemaa. Enfin, une enveloppe de 7 milliards de centimes sera nécessaire pour la réfection de la station de taxi inter-wilayas. Par : M. Lilia