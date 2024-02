Lutte contre les constructions illicites : Opération de démolition à Boukhadra3 La Rédaction by La Rédaction 1

Lutte contre les constructions illicites : Opération de démolition à Boukhadra3 La Rédaction by La Rédaction 14 février 2024in Annaba A A 0 0 SHARES 18 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Hier matin, Boukhadra3 s’est éveillée au son retentissant des engins de démolition. Les autorités locales, guidées par la détermination de M. Naily Mohamed, président de l’Assemblée populaire communale, et sous la supervision particulière de M. Farkani Faisal, député en charge de la construction et de l’aménagement, ont pris une mesure décisive de mettre un terme aux constructions illicites qui ont gangrené le quartier. Autrefois marqué par la quiétude, le secteur a, peu à peu, été envahi par des bâtisses clandestines et des étables. Des infrastructures érigées sans autorisation, défiant ainsi les lois régissant l’urbanisme et la préservation des terres de l’État. C’est dans ce contexte que l’action a été lancée. Au pied du nouvel hôpital d’urgence, les engins de démolition ont entamé leur travail, démantelant méthodiquement ces édifices illicites qui ont dévisagé le paysage urbain. Les autorités, accompagnées des forces de l’ordre, ont veillé au bon déroulement de la démarche. La loi est claire : aucune construction ne peut être érigée sans les autorisations nécessaires. Et toute infraction est passible de démolition sur décision des autorités compétentes. Cette action, bien que difficile, s’inscrit dans une volonté affirmée de restaurer l’ordre urbain et de protéger les terres de l’État. Pour les résidents de Boukhadra3, cette action représente un soulagement bienvenu. Enfin, leur quartier retrouvera son visage d’antan, préservant ainsi son identité et son attrait. C’est une victoire pour le respect des règles et pour la préservation du patrimoine local, une étape essentielle vers un avenir urbain plus ordonné et harmonieux. Par : MAHDI AMA