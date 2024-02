Eradication des sangliers à El Sarouel : Une initiative pour assurer la sécurité des habitants La Rédaction by La Rédaction 14 février 2024in Annaba A A 0 0 SHARES 11 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter La campagne de lutte contre les sangliers sauvages reprend, aujourd’hui, à El Bouni. Cette opération, qui débute dans le secteur d’Essarouel (Oued El-Nil, Zitouna et SOTRAMEST) à partir de 7 heures du matin, est la dernière d’une série d’actions entreprises par les autorités locales pour contrôler la propagation de ces animaux et garantir la sécurité des citoyens. Hier, les habitants de la commune ont été informés de cette campagne communautaire qui fait suite à des initiatives similaires menées dans le passé. Les sangliers sauvages sont devenus une préoccupation croissante dans la région, affectant à la fois la sécurité des résidents et l’agriculture locale. Cette campagne d’abattage, soigneusement planifiée, vise à résoudre ces défis persistants. Pour encadrer l’opération, des équipes de chasseurs qualifiés seront déployées, avec le soutien des autorités locales. Les résidents des localités voisines sont incités à faire preuve de prudence et à suivre les consignes de sécurité fournies. Des mesures sécuritaires supplémentaires ont été mises en place pour minimiser les risques potentiels pour les habitants. Cette nouvelle phase de la lutte contre les sangliers sauvages s’inscrit dans un effort continu des autorités locales pour assurer la sécurité de la population des lieux et protéger les terres agricoles des dommages causés par ces animaux. Des informations régulières seront diffusées par les canaux de communication locaux pour tenir les habitants informés des développements de cette opération. Par : MAHDI AMA