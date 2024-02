« Pour être honnête, je suis focalisé sur l’équipe de France », Maxime Lopez Par Zakaria S 14 février 2024 à 15:48 Disposant de la double nationalité algérienne et française, Maxime Lopez n’est pas emballé pour rejoindre les Verts. Il ne désespère toujours pas à une convocation chez l’équipe de France. Né le 4 décembre 1997 à Marseille, d’un père français d’origine espagnol et d’une mère algérienne, Maxime Lopez dispose de la double nationalité algérienne et française. N’ayant jamais été convoqué en équipe de France, le milieu de terrain formé à l’Olympique de Marseille est toujours éligible pour l’Algérie. Dans une interview accordée au média « Le Carré », le joueur a été interrogé de son choix entre l’Algérie et la France. Il révèle qu’il n’a jamais été approché par la fédération algérienne de football et le sélectionneur national pour représenter les Fennecs sur le niveau international. « Ma mère est une française, c’est donc tout à fait logique que j’ai la possibilité de jouer pour l’équipe d’Algérie. Je reçois beaucoup de messages des supporters algériens, et ça me fait énormément plaisir. Mais je vous affirme que je n’ai jamais été contacté par la fédération algérienne de football ou le sélectionneur national. Autrement dit, je n’ai pas approché pour changer ma nationalité sportive, rien de concret pour le moment ». A-t-il affirmé. « Je suis focalisé sur l’équipe de France » En parlant de son choix entre l’Algérie et la France, Maxime Lopez affiche ouvertement son souhait de représenter les Bleus sur le niveau international. Pour le moment, il ferme la porte à l’équipe d’Algérie. « J’ai beaucoup de respect pour l’équipe d’Algérie, car ça reste le pays d’origine de ma mère. C’est une très bonne sélection, mais pour être honnête, je suis focalisé sur l’équipe de France ». Rappelons que ce n’est pas la première fois que le natif de Marseille fait une telle révélation. En effet, il a déjà déclaré que l’équipe de France est toujours dans un coin de la tête. À noter que le joueur évolue à la Fiorentina depuis l’entame de la saison (17 matchs, 1 but), sous forme de prêt de Sassuolo.