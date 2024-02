Le Croissant-Rouge algérien à pied d’œuvre pour la solidarité Ramadhan 2024 Par Dorssaf Chérif 17 février 202

Le Croissant-Rouge algérien à pied d’œuvre pour la solidarité Ramadhan 2024 Par Dorssaf Chérif 17 février 2024 à 10:39 Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a lancé, jeudi, l’opération de solidarité relative au mois de Ramadhan, à travers l’acheminement des aides aux familles démunies dans différentes wilayas. Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de la prise en charge des familles nécessiteuses pendant le mois béni, vise à toucher 100.000 familles à travers 58 wilayas, avec une moyenne de 1.000 à 2.000 colis alimentaires, selon les organisateurs. Le dépôt central du CRA, situé dans la zone industrielle de Blida, a lancé l’opération. La première phase inclut la wilaya d’El-Bayadh et la wilaya déléguée d’El-Abiodh Sidi Cheikh, pour lesquelles 2 000 colis alimentaires, des médicaments, des équipements médicaux, des matelas, entre autres, ont été alloués. Les prochains jours verront la poursuite de l’opération pour couvrir les autres wilayas, en particulier celles des régions frontalières et du Sud, auxquelles une grande importance est accordée. Le Croissant-Rouge algérien distribue des colis alimentaires, des tentes, des masques et bien plus encore… Donnant le coup d’envoi de l’opération, la présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Ibtissem Hamlaoui, a déclaré que ses services avaient programmé l’ouverture de 200 restaurants à l’échelle nationale, y compris les wilayas et les régions frontalières et du Sud, pour offrir des repas chauds aux personnes dans le besoin. Elle a souligné la poursuite de la concrétisation du programme d’aides aux nomades, lancé en 2023 en collaboration avec l’Armée nationale populaire (ANP) et qui a connu la distribution de 700 tentes aux populations des régions des wilayas de : Bordj Badji Mokhtar, In Guezam, et autres régions frontalières du Sud. La présidente du CRA a également annoncé le lancement prochain d’une campagne de sensibilisation sur les gestes barrières contre la Covid-19, en coordination avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ainsi que la distribution de masques et de gels hydroalcooliques aux bénéficiaires des aides du CRA. 🟢 À LIRE AUSSI : COVID-19 : le variant JN.1 gagne du terrain en Europe, l’Algérie est-elle touchée ? Le CRA a également lancé une campagne de collecte de dons, en argent et en nature, pour financer ses actions de solidarité. Les citoyens et les entreprises peuvent contribuer à cette campagne en contactant le CRA via son site web, ses pages sur les réseaux sociaux, ou en se rendant dans ses antennes locales. L’opération de solidarité Ramadhan du CRA est une tradition annuelle qui vise à soulager les souffrances des familles pauvres et à renforcer les liens de fraternité et d’entraide entre les Algériens. Le CRA remercie tous les donateurs, les bénévoles et les partenaires qui participent à cette opération et qui font preuve de générosité et de solidarité envers leurs concitoyens.