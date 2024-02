Classement Fifa Les Verts 43es, perdent 13 places Placeholder R.S PUBLIÉ 16-02-2024, 10:57 La sélection algér

Classement Fifa Les Verts 43es, perdent 13 places Placeholder R.S PUBLIÉ 16-02-2024, 10:57 La sélection algérienne de football a perdu 13 places et recule à la 43e position au classement mondial de la FIFA du mois de février, publié jeudi par l’instance internationale sur son site officiel. Cette chute de la 30ème (précédent rang) à la 43ème place, au classement de la Fifa s’explique par l’élimination dès le premier tour de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2023) en Côte d’Ivoire, alors que sur le plan africain, les Verts occupent désormais le 7e rang alors qu’ils se positionnait au pied du podium (4e) avant le début de la compétition africaine (13 janvier-11 février). Pour ce premier classement de l’année 2024, les Ivoiriens, couronnés du titre africain, font un bond de dix places, passant de la 49ème à la 39ème position au classement mondial. Quant à la sélection nigériane, finaliste de la CAN-2023, sa progression est encore plus spectaculaire, avec un saut de la 42ème à la 28ème place (+14), grâce à leur parcours jusqu’en finale. Cette 34e édition de la CAN a également rebattu les cartes du podium africain. La Tunisie, éliminée dès le premier tour, voit sa position chuter tant au niveau continental qu’au classement mondial, passant de la 28ème à la 41ème place. En haut du classement mondial, l’Argentine championne du monde 2022 au Qatar, conserve son avance sur la France (2e). En revanche, l’écart se creuse entre la France et son poursuivant direct, l’Angleterre (3e). La Belgique (4e), garde son rang, mais voit le Brésil (5e) revenir et frapper à la porte du Top 4. Aucun changement pour les autres sélections au Top 10 mondial. Placeholder R.S PUBLIÉ 16-02-2024, 10:57