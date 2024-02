Améliorer Le Niveau Des Services D’Annaba : Les Commerçants Responsabilisés EDITEUR - 15 FÉVRIER 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) « Améliorer le niveau des services », telle est la devise lancée par la direction du Commerce d’Annaba en début de semaine pour sensibiliser le maximum de commerces possible. Les poissonniers de l’avant-port ont été les premiers informés par cette délégation, constituée du directeur du Commerce, accompagné de représentants de la municipalité, de la direction de l’Environnement et des autorités compétentes. Cette campagne s’est concentrée sur différents points marquants. Pour les poissonniers et les commerces de restauration et grillades, les directives données aux propriétaires sont les mêmes, à savoir l’hygiène et la propreté des lieux à l’intérieur et à l’extérieur. Il s’agissait également de l’importance de renouveler les stands de barbecues et de les équiper de cheminées conformes à la réglementation, ainsi que d’avoir une tenue vestimentaire uniforme pour tous les employés. Avant-hier, mardi 13 février, cette même campagne a touché les kiosques du prestigieux Cours de la Révolution, où plusieurs points marquants ont été soulevés aux propriétaires pour respecter la devise susmentionnée et améliorer le niveau de services et les prestations offertes aux consommateurs. De plus, les directions concernées ont voulu renouveler et réaménager l’apparence et l’esthétisme de ce lieu emblématique de la ville des jujubes. Outre le respect des conditions d’hygiène et de propreté et l’uniformisation des tenues, la direction du Commerce leur a demandé de renouveler les panneaux publicitaires et lumineux, tout en respectant la réglementation et en conservant le charme des lieux. Les tables et les chaises usées ou vétustes doivent également être changées pour assurer un bon service au client et veiller à son confort. En ce qui concerne les déchets des boutiques et des commerces, il sera de la responsabilité du propriétaire de les trier, plutôt que de les mettre devant les devantures et les trottoirs pour que les agents municipaux les ramassent. Dorénavant, la responsabilité de la boutique englobera la propreté de l’espace extérieur, qu’il s’agisse des trottoirs ou des terrasses. Les boutiques, notamment celles qui se trouvent sur le prolongement des axes principaux, à l’image du prolongement du Cours de la Révolution, doivent impérativement avoir une façade bien soignée afin de ne pas gâcher l’esthétisme et l’aspect visuel de l’espace. Par ailleurs, les travaux de réhabilitation urbaine des façades des immeubles haussmanniens du lieu susmentionné sont toujours en cours, mais certaines parties sont déjà achevées. Dans le même sillage, des installations lumineuses ont été ajoutées sur les balcons de certaines d’entre elles afin d’ajouter une touche de modernisation à ce tableau architectural. K. Khadidja Rayenne